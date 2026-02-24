У россиян истерика из-за якобы намерения Британии и Франции передать Украине ядерное оружие: что происходит

В Службе внешней разведки Российской Федерации заявили, что Запад якобы работает над сценарием, при котором появление ядерного оружия у Украины будет выглядеть как результат собственных разработок Киева. В Кремле и МИД РФ назвали такие шаги "безумием" и пригрозили эскалацией.

Российские службы считают, что Лондон и Париж передадут боезаряды в Киев. Об этом сообщили представители власти российским медиа.

Одним из возможных вариантов якобы рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75, которая используется на баллистических ракетах подводных лодок типа М51.1. В то же время никаких доказательств таких намерений со стороны Великобритании или Франции российская сторона не предоставила.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о передаче ядерных технологий Киеву "граничит с безумием" и призвал парламентариев западных стран отреагировать на такие сообщения. В МИД России подчеркнули, что любые попытки пересмотра безъядерного статуса Украины являются "недопустимыми" и будут иметь последствия для международной безопасности.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пошел дальше, заявив, что в случае реализации такого сценария Россия может применить нестратегическое ядерное оружие по целям в Украине, а при необходимости – и по странам-поставщикам, которые станут "соучастниками ядерного конфликта".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков в четвертую годовщину начала полномасштабной войны заявил, что Россия будет "идти дальше". По его словам, сейчас агрессия против Украины превратилась в "масштабное противостояние России и стран Запада".

