Когда Европа может вернуться к газу из РФ: Огрызко дал прогноз и сказал, повлияет ли на это письмо Орбана

Тема с возобновлением закупки Евросоюзом российского газа "фактически закрыта". И письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Еврокомиссии с просьбой отменить санкции, введенные против российских энергоносителей, вряд ли это изменит.

Политическое решение о полном завершении закупок российских энергоресурсов в 2027 году уже принято, к тому же, европейцы осознают, насколько серьезной угрозой является Россия. Об этом в интервью для OBOZ.UA заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Возобновление закупки российского газа Европой – нереалистично

Огрызко заявил, что считает вопрос возможного возобновления закупок российского газа Евросоюзом "фактически закрытым". И письмо от Орбана вряд ли это может изменить.

"Европейцы уже приняли политическое решение: 2027 год должен стать последним годом, когда Европа получает какие-либо энергоносители из России. Уже в апреле ожидается очередное сокращение объемов поставок, а затем – полное завершение в 2027 году. Поэтому идти против этого решения только потому, что Орбан написал какое-то письмо, по моему мнению, просто нереалистично. Тем более, что Россия продолжает угрожать Европе со всех сторон, и все европейские лидеры это прекрасно понимают. Развернуть этот корабль на 180 градусов в нынешней ситуации практически невозможно", – отметил Огрызко.

Дипломат также отметил, что российский диктатор своими заявлениями лишь укрепляет решимость европейцев окончательно слезть с российской нефтегазовой "иглы". На днях он объявил, что Россия переориентирует свои газовые поставки из Европы на других "выгодных партнеров" – прежде всего Китай. И этим российский диктатор, по мнению Оргизко, еще больше усиливает зависимость России от Китая и одновременно дает Еврокомиссии дополнительные аргументы для соблюдения уже принятого решения.

"Теоретически что-то может измениться только в том случае, если в России сменится режим, если начнутся процессы демократизации, если она вернет Украине захваченные территории и выполнит свои международные обязательства. Но это означало бы очень долгий путь к нормализации. Пока что об этом даже говорить преждевременно", – добавил дипломат.

Он подчеркнул, что, несмотря на это все, воспринимает активность Орбана и его письмо в частности "только как элемент внутриполитической борьбы в Венгрии" .

"Орбан пытается использовать все возможные инструменты: письмо в Еврокомиссию, демонстративные акции, конфликты вокруг Украины – все это звенья одной цепи. Его главная цель – показать венгерскому избирателю: "Я, Орбан, защищаю вас от плохой Европейской комиссии и еще худшей Украины. Голосуйте за меня, потому что я ваш защитник и ваш отец", – объяснил Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее: в FT раскрыли, как Кремль пытается спасти рейтинг Орбана.

Москва одобрила план информационной операции, направленной на поддержку премьера Венгрии перед парламентскими выборами 12 апреля и дискредитацию его основного соперника, оппозиционного политика Петера Мадьяра.

В интересах "друга Путина в Европе" будет работать подсанкционное кремлевское Агентство социального дизайна. Согласно плану, в РФ будет создаваться контент, который затем будет распространяться в венгерских соцсетях и через местных блогеров. Куратором операции назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который ранее руководил подобными информационными операциями за рубежом.

