Операцией руководит Кириенко: в FT раскрыли, как Кремль пытается спасти рейтинг Орбана

Администрация диктатора РФ Владимир Путин одобрила план информационной операции, направленной на поддержку премьера Венгрии Виктора Орбана перед парламентскими выборами 12 апреля. Цель кампании - повысить рейтинг партии "Фидес" и подорвать позиции оппозиционного политика Петера Мадьяра.

Для этого планируют заполнить венгерские соцсети специально подготовленным контентом. Об этом сообщает Financial Times.

Операцию разработало связанное с Кремлем Агентство социального дизайна – - медиаконсалтинговая структура, которая находится под санкциями западных стран. План предусматривает создание контента в России с последующим распространением его в венгерском сегменте соцсетей через местных блогеров и медиа. Вероятным координатором кампании называют первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, который ранее руководил подобными информационными операциями за рубежом.

В рамках кампании Орбана планируют изображать как "сильного лидера с глобальными союзниками", тогда как его главного оппонента Мадьяра – как "марионетку Брюсселя без международной поддержки" Также предусмотрены информационные атаки против его партии "Тиса", которую хотят показать расколотой внутренними конфликтами и некомпетентностью.

С февраля российские специалисты мониторят венгерские медиа и аналитические центры. Для распространения материалов уже отобрано около 50 аккаунтов, поддерживающих Орбана, и еще примерно 30 оппозиционных профилей, через которые планируют продвигать нужные нарративы.

Отдельным элементом кампании стало распространение антиукраинских сообщений в соцсетях. В частности, в сети активно распространяли материалы о якобы задержании граждан Украины с наличными и золотом. Одно из таких сообщений в Facebook, опубликованное проправительственным венгерским таблоидом Ripost.hu с поддельными изображениями, собрало около 130 тысяч реакций всего за несколько дней.

Параллельно, по данным независимого медиа VSquare, в посольство России в Будапешт могли направить трех офицеров военной разведки ГРУ. В ответ Мадьяр призвал власти выслать их из страны.

В то же время и российская сторона, и правительство Венгрии отрицают вмешательство в избирательный процесс. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о кампании "ошибочными выводами", а венгерские власти заявили, что обвинения являются политическим фейком.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" может в ближайшее время запустить масштабную кампанию по дискредитации и дезинформации, подготовленную при участии российских политтехнологов. По его словам, она будет направлена прежде всего на социальные сети.

