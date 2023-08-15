'Когда будет вето?' АГУ раскритиковала спешку, с которой Мининфраструктуры продвигает закон 5655

Чиновники Мининфраструктуры созвали публичные слушания, где в очередной раз проталкивают скандальный закон 5655. Этот нормативный акт, принятый в интересах и под давлением столичных застройщиков, грозит хаосом в градостроительстве в масштабах всей страны. Напомним, этот документ не подписан президентом Зеленским.

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В этот раз чиновники министерства инфраструктуры планировали пригласить к диалогу представителей громад, профильных ассоциаций, экспертов и провести "анализ нововведений реформы градостроительства, вызывающих наибольшее беспокойство у стейкхолдеров". При этом в министерстве уже собираются разработать более 50 подзаконных нормативно-правовых актов по закону №5655.

Несмотря на успокаивающую риторику чиновников, стоит отметить: по мнению многочисленных экспертов и лидеров общин подписание принятого Радой скандального закона 5655 потенциально приведет к хаосу в застройке. Фактически любые дельцы-застройщики смогут возводить здания где угодно, получая формальное разрешение в столичных учреждениях, несмотря на интересы общин и местных жителей. Поэтому на всю страну может распространиться крайне негативный опыт Киева, где небоскребы строили прямо во дворах домов или вместо снесенных исторических памятников.

"Закон 5655 не подписан, потому что противоречит Конституции Украины и нарушает права жителей общин. Потому что против него – местное самоуправление, экспертная среда и петиция с подписями более 42 тысяч граждан Украины за вето", – отмечает председатель Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Также следует отметить, что Европарламент в своей резолюции жестко рекомендовал президенту не подписывать закон №5655. Однако, несмотря на эти оговорки, лоббисты, заинтересованные депутаты и чиновники всячески проталкивают скандальный документ.

По мнению исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, такая спешка в крайне важном вопросе создает риски для прогресса Украины на пути в Европейский союз, а также для будущего финансирования восстановления государства со стороны наших международных партнеров.

"Единственной темой для всех, кто стремится видеть Украину полноправным членом Европейского Союза, может быть только вопрос: "Когда на 5655 будет вето?", – отмечает он.