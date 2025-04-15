КНДР отправила в Россию миллионы боеприпасов, обеспечив решающее преимущество на поле боя – Reuters

Северная Корея уже отправила в страну-агрессора миллионы различных боеприпасов. Тем самым Пхеньян обеспечил России решающее преимущество на поле боя.

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Об этом пишет Reuters. Журналисты ссылаются на данные своих аналитиков и независимой исследовательской организации Open Source Centre (OSC).

Этот факт подтверждает анализ морских и сухопутных перевозок.

"Эти рейсы выполнили в период с сентября 2023 года по март 2025 года четыре контейнеровоза под российским флагом: Angara, Maria, Maia-1 и Lady R", – говорится в исследовании.

Отмечается, что самая большая поставка боеприпасов из КНДР была в январе 2024 года. Именно тогда в Россию было отправлено семь грузов, а к марту 2025 года среднемесячный показатель снизился до трех.

Северная Корея отправила в РФ баллистические ракеты, а также артиллерию большой дальности и реактивные системы залпового огня.

По оценке аналитиков, речь идет о поставках, вероятно, от 4,2 миллиона до 5,8 миллиона боеприпасов.

В конце марта стало известно о том, что Северная Корея продолжает оказывать поддержку России в войне против Украины. С начала 2025 г. КНДР направила в поддержку российским оккупантам еще около 3000 дополнительных военнослужащих. Также северокорейский режим продолжает снабжать россиян ракетами и боеприпасами.

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын провел в Пхеньяне встречу с секретарем совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Ранее сообщалось, что Северная Корея, вероятно, увеличит поставки вооружений в страну-террористку России на фоне соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года стало известно, что КНДР значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию и нарастила производство оружия в своей стране в обмен на финансовую помощь и нефть.

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