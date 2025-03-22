Ким Чен Ын заверил Шойгу, что будет продолжать помогать РФ воевать против Украины

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын провел в Пхеньяне встречу с секретарем совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Главарь КНДР заверил российского военного преступника, что будет продолжать поддерживать российскую армию в агрессивной войне против Украины.

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По мнению Кима, путинская армия "защищает национальный суверенитет и территориальную целостность". Об этом пишет северокорейское пропагандистское информагентство KNCA.

Диктатор КНДР заявил, что российская армия напала на Украину, чтобы продемонстрировать "несокрушимую силу, патриотизм и правое дело". Также Ким сказал, что Северная Корея будет дальше поддерживать Россию в войне против Украины.

"Проводимые российской армией и народом специальные военные операции служат демонстрацией несокрушимой силы, патриотизма и правого дела, Ким Чен Ын заявил, что твердый выбор и решительная воля правительства КНДР и впредь неизменно поддерживать Россию в борьбе за защиту национального суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности", – цитируют северокорейские пропагандисты своего диктатора.

В свою очередь Шойгу поблагодарил диктатора КНДР за помощь и солидарность по "украинскому вопросу". Военный преступник подчеркнул, что "Россия чрезвычайно дорожит достигнутым уровнем стратегических отношений между странами и нацелена на их углубление".

Напомним, в период с января по февраль 2025 года Северная Корея направила в Россию дополнительную партию военнослужащих. По предварительным данным, речь может идти приблизительно о 3 тыс. военных КНДР.

Ранее сообщалось, что Северная Корея, вероятно, увеличит поставки вооружений в страну-террористку Россию на фоне соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года стало известно, что КНДР значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию и нарастила производство оружия в своей стране в обмен на финансовую помощь и нефть.

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