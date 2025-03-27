КНДР отправила в Россию еще 3 тыс. солдат, поставки ракет и боеприпасов увеличены – Южная Корея

Северная Корея продолжает оказывать поддержку России в войне против Украины. С начала 2025 года КНДР направила в поддержку российским оккупантам еще около 3000 дополнительных военнослужащих.

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Также северокорейский режим продолжает поставлять россиянам ракеты и боеприпасы. Об этом сообщает AP News со ссылкой на южнокорейских военных.

Согласно докладу Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР отправляет больше ракет, артиллерийского оборудования и боеприпасов, чтобы помочь России продолжать боевые действия против Украины. Также в Сеуле предупредили, что Северная Корея может увеличить поставки оружия в зависимости от военной ситуации.

По оценкам южнокорейских военных, техника, отправленная Северной Кореей в Россию, включает значительное количество баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня.

В то же время южнокорейские военные выражают опасения, что углубление военного сближения Северной Кореи и России может привести к тому, что Москва передаст Пхеньяну передовые военные технологии в обмен на развертывание войск. Также в Сеуле заявили, что КНДР проводит технологическую модернизацию для запуска еще одного военного спутника-шпиона.

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын провел в Пхеньяне встречу с секретарем совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Главарь КНДР заверил российского военного преступника, что будет продолжать поддерживать российскую армию в агрессивной войне против Украины.

Ранее сообщалось, что Северная Корея, вероятно, увеличит поставки вооружений в страну-террористку Россию на фоне соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года стало известно, что КНДР значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию и нарастила производство оружия в своей стране в обмен на финансовую помощь и нефть.

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