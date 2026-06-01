Ключевые три фактора: Волкер заявил, что НАТО должно учиться у Украины новым методам ведения войны

Вооруженные силы Украины существенно изменили подходы к современному ведению боевых действий, сделав ставку на технологии и инновации. Военные на практике доказали эффективность дронов и относительно недорогих решений, которые часто превосходят традиционные системы вооружения.

Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время своего выступления на Black Sea Security Forum. Он убежден, что НАТО должно перенимать этот опыт.

"Мы до сих пор недооцениваем, как изменилась война в Украине, как Украина создает мощные военные структуры, в частности благодаря использованию недорогих технологий, беспилотников, искусственного интеллекта", – отметил Волкер.

Украина задает новые стандарты современных боевых действий

По его словам, украинские защитники существенно повлияли на развитие современного военного искусства, активно используя беспилотные системы и технологические решения с низкой стоимостью, но высокой эффективностью.

Украина продемонстрировала новый подход к ведению боевых действий, в котором ключевую роль играют три фактора:

– дроны;

– быстрая технологическая адаптация;

– недорогие, но действенные инновации.

Волкер убежден, что ВСУ быстро адаптировались к условиям современного конфликта, где решающую роль играют не только традиционные виды вооружения, но и технологическая гибкость и оперативность.

Дипломат отметил, что украинский опыт уже влияет на подходы военных других стран, которые активно изучают использование дронов, а также новых систем наблюдения и поражения.

Также он отметил, что сегодня Украина фактически стала одним из мировых лидеров в новом формате ведения войны.

"Именно поэтому Украина должна войти в западную оборонную промышленность и, в частности, сотрудничать с НАТО", – добавил он.

Напомним, ранее Волкер отмечал, что Украина существенно нарастила собственные оборонные способности и уже покрывает большинство своих потребностей в сфере обороны. В то же время отдельные виды вооружения остаются критически важными и дефицитными. Среди них – ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией с участием США не были реальным процессом достижения мира. Все это время страна-агрессор не демонстрировала намерения завершать войну. По его словам, переговоры с самого начала были "спектаклем" со стороны России.

