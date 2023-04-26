Кличко в Вашингтоне обсудили усиление помощи Украине. Фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир провели в Вашингтоне ряд встреч, где говорили о дальнейшей поддержке и усилении помощи Украине.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"В Вашингтоне мы с Владимиром встретились, в частности, с главой сенатского комитета по судебной системе сенатором Линдси Грэмом и сенатором Томом Коттоном. Главой подкомитета по финансированию международных операций Палаты представителей Конгресса США конгрессменом Диаз-Балартом. Также выступили в Национальном фонде за демократию и поспел". его президентом Дэймоном Уилсоном, представителями правительства США, политиками и дипломатами, а также я принял участие в дискуссии в Atlantic council, – отметил мэр Киева.

"Везде говорили о том, что Украина нуждается в дальнейшей поддержке партнеров – вооружением, финансами. Поскольку момент сейчас – критический. И антипутинская коалиция должна усилить помощь Украине. Чтобы Украина победила. Чтобы победил цивилизованный, демократический мир", – подчеркнул Кличко.

В видео из Вашингтона Виталий Кличко отметил, что США остаются главным и надежным партнером Украины по противостоянию российской агрессии. Поддержка Соединенных штатов сегодня очень важна.