Кличко в Давосе вручил Борису Джонсону награду – звание Почетного гражданина Киева. Видео

В среду, 18 января, мэр украинской столицы Виталий Кличко встретился в Давосе (Швейцария) с бывшим премьером Великобритании и большим другом Украины Борисом Джонсоном. Городской голова вручил ему награду – звание Почетного гражданина города Киева.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что соответствующее решение о присвоении Джонсону почетного звания было принято Киевсоветом в конце ноября 2022-го года.

"Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир", – мэр столицы.

Награду Джонсону Кличко вручил в Украинском доме в Давосе – в этом городе сейчас проходит Всемирный экономический форум. Политик поблагодарил его за отличие. Экс-премьер отметил, что российский диктатор Владимир Путин совершил ошибку, а украинцы одержат победу в борьбе за свою свободу.

"Все, что мы, друзья Украины, должны делать сейчас – это продолжать поддерживать Украину – танками, самолетами, финансовыми ресурсами, всем необходимым. Пока Украина победит. Украина – свободная, суверенная, независимая европейская страна!" – подчеркнул Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует новый визит в Украину. Он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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