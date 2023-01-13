Борис Джонсон планирует новый визит в Киев: появились детали

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует новый визит в Украину. Он должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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В то же время уже ходят слухи, что в кругах высокопоставленных консерваторов опасаются, чтобы поездка не подорвала авторитет действующего премьера СК Риши Сунака. Об этом пишет Тhe Guardian.

Отмечается, что о планах визита в Киев в ближайшие месяцы Джонсон рассказал своим друзьям. Тем самым он хочет продемонстрировать свою публичную поддержку Украине в борьбе с российскими агрессорами.

Для визита в нашу страну Джонсон, как бывший премьер-министр, получит государственную защиту безопасности.

Поездка станет четвертой для экс-премьера. Как известно, впервые он побывал в нашей стране в апреле. Второй, и стоит отметить, что неожиданный визит состоялся в июне, а третий – в августе на День независимости Украины.

В то же время глава специального комитета Палаты общин по обороне и бывший армейский офицер Тобиас Эллвуд, считает, что Джонсон не должен вмешиваться в официальные отношения между двумя странами.

"Конечно, Киев будет рад любому высокопоставленному посетителю с Запада, не в последнюю очередь бывшему премьер-министру, который с самого начала был пионером в военной помощи Великобритании Украине. Но способность России переносить трудности выше, чем у Запада. Путин переоснащает свою промышленность, чтобы помочь военным действиям, и мобилизует еще тысячи человек для крупного весеннего наступления", – заявил Эллвуд.

Между тем, союзники Сунака увидели в визите возможный подрыв отношений Сунака и Зеленского: "Это как о том, как Борис видит свою роль на мировой арене, так и о поддержке Украины. Ситуация там остается чрезвычайно хрупкой, поэтому ему нужно быть осторожным, чтобы не поставить под угрозу отношения Риши с Зеленским".

Напомним: Сунак неожиданно посетил Киев в ноябре. Он пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему именно Джонсон стал любимцем украинского народа. Детальнее об этом – читайте в нашем материале.

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