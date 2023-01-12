''Классический тезис из методички российской пропаганды'': в МИД ответили на ложь РФ о разочаровании Запада в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на ложь Кремля о якобы разочаровании Запада коррупцией в Украине. Подобные заявления в МИД назвали классическим тезисом из методички российской пропаганды.

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Так, 11 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о прозрачности расходов на войну в Украине перевел тему. Он заявил, что Украина "страдает" от коррупции, и это якобы вызывает "раздражение" на Западе.

"Классический тезис из методички российской пропаганды. В Кремле не оставляют попыток вбить клин в международную поддержку нашего государства на фоне успешного противостояния агрессии России. Ранее в Москве также активно пытались дискредитировать военную помощь Запада, распространяя инсинуации о ее попадании в руки контрабандистов. Ничего у них не получится", – прокомментировал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он напомнил слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что в 2023 году украинцев ждет каскад хороших новостей о предоставлении и новейшего оружия, и новой финансовой помощи.

"Наши иностранные партнеры решительны как никогда в обеспечении победы Украины", – подчеркнул Николенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МИД Турции заявили, что Анкара поддерживает предложенную Украиной формулу мира. Там напомнили, что Турция "взаимодействует с обеими сторонами".