Китай заинтересовался оккупированными территориями Украины: медиа раскрыли 'тайные' связи и бизнес-интересы

Несмотря на довольно тесные отношения с Россией, Китай официально так и не признал ни аннексию РФ украинского Крыма, ни созданных Москвой квазиобразований "ЛНР"/"ДНР", ни дальнейшую оккупацию частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Однако неофициально КНР все глубже "просачивается" и закрепляется на оккупированных территориях нашего государства – на уровне бизнеса, торговли, финансов и политических связей.

Это проникновение и сотрудничество с агрессором на оккупированных территориях пока происходит скрыто, однако оно все больше набирает обороты. О том, как именно и в какой степени Китай присутствует на ВОТ, пишет The Insider.

Китай закрепляется на ВОТ Украины

The Insider перечисляет: уже сейчас на оккупированной территории Украины 6000 базовых станций мобильной связи работают на китайском оборудовании. По крайней мере, такие данные содержатся в мартовском докладе Восточной правозащитной группы.

Около 80 банковских отделений на Донбассе торгуют наличным юанем.

С оккупированными Россией украинскими территориями, включение которых Москвой в состав РФ Пекин официально так и не признал, активно происходит обмен делегациями на низовом уровне и сотрудничество с китайскими корпорациями на почве "импортозамещения". К примеру, предприятия оккупированной Луганщины готовятся к майской ярмарке в Харбине, а в январе в КНР побывала делегация из Херсонской области – с целью "установления долгосрочного сотрудничества".

"Постепенно и целенаправленно Китай втихую проникает и закрепляется в оккупированной Украине", – описывает ситуацию The Insider.

Китайские инвестиции в Крыму

Китайский бизнес интересовался Крымским полуостровом еще до оккупации его Россией. В декабре 2013 Кабинет министров Украины во главе с Николаем Азаровым подписало меморандум об экономическом сотрудничестве с частной китайской компанией Beijing Interoceanic Canal Investment Management Co. Ltd, принадлежащей мультимиллионеру Ван Цзиню. Именно этой компании принадлежит амбициозный проект по строительству судоходного канала в Никарагуа, который должен был составить конкуренцию Панамскому каналу и послужить продвижению китайских геополитических интересов в регионе.

Украинско-китайский проект предусматривал строительство глубоководного порта в Крыму и участие китайской стороны в реконструкции рыбного порта в Севастополе. Планировалось, что первый этап инвестиций составит $3 млрд. А владелец Beijing Interoceanic Canal Investment Management Co. Ltd. Ван Цзин заявлял, что проект превратит Крым "в экономический и транспортный узел морского Шелкового пути".

Амбициозные планы китайцев встревожили часть украинского экспертного сообщества. Аналитики опасались, что вслед за портом в Крыму Китай перейдет к аренде сельхозземель на юге Украины – и закончится тихая "экспансия" превращением страны в аграрный придаток "Поднебесной".

Били тревогу и крымские экологи.

Реализовать задуманное помешала Революция Достоинства, бегство тогдашнего президента Виктора Януковича в РФ и аннексия полуострова Россией. В июне 2014 года Beijing Interoceanic Canal Investment Management Co. Ltd. заявила, что больше не ведет никаких проектов в Крыму.

Неудачей закончились и попытки привлечь китайских инвесторов для строительства Керченского моста. На фоне непризнания мировым сообществом включительно с Китаем, а также санкций против агрессора, китайский бизнес не спешил заходить на оккупированные территории – несмотря на периодические сообщения об обратном.

Все начало меняться после 2022 года, когда отношения между Москвой и Пекином вышли на новый уровень.

К примеру, в ноябре 2023 года The Washington Post писала о том, что Россия и Китай ведут переговоры о строительстве транспортного туннеля под Керченским проливом после успешной атаки Сил обороны 17 июля 2023 года, хотя и РФ, и КНР эти сообщения опровергали.

Однако публикации о вероятности участия китайских компаний в инфраструктурных проектах в оккупированном Крыму стали появляться всё чаще. В 2025 году украинская разведка сообщала о том, что оккупационные власти Крыма хотят привлечь китайские инвестиции к строительству Керченского морского порта и расширению инфраструктуры военной базы на озере Донузлав.

В том же году судно Heng Yang 9 под панамским флагом, принадлежащее компании Guangxi Changhai Shipping, неоднократно заходило в порт Севастополя с отключенным транспондером. Украинский МИД выразил КНР протест по этому поводу.

Опасения подпасть под вторичные санкции сдерживают Китай от открытых инвестиций на полуострове. Но есть также сообщения о скрытом сотрудничестве КНР с РФ в акватории Черного моря.

"Интерес Китая к Чёрному и Азовскому морям выходит за рамки простой поддержки России в Крыму, вписываясь в более широкую стратегию инициативы "Один пояс, один путь" и открывая потенциальные возможности двойного назначения… Любое развитие инфраструктуры в этих регионах, даже если оно номинально носит коммерческий или гражданский характер, по своей сути поддерживает и укрепляет военные и логистические возможности России. Это соответствует стратегическому партнерству Китая с Россией, особенно учитывая растущую зависимость России от Китая в отношении критически важных военных технологий и компонентов после западных санкций", – отмечено в докладе инициативы Extrema Ratio, отслеживающей китайскую глобальную экспансию.

Что заинтересовало Китай в Донецкой области

В The Insider отметили, что еще с лета 2022 года власти "ДНР" стали проявлять интерес к заброшенному Каранскому карьеру в районе села Мирное Волновахского района Донецкой области, который до полномасштабного вторжения РФ контролировала Украина. Там ранее добывали щебень для строительства, но с 2008 года работы были остановлены.

В августе 2022 года перерабатывающую фабрику начали восстанавливать и уже в октябре официально объявили о новом запуске Каранского карьера.

В ноябре 2023 года глава оккупационного "правительства ДНР", российский чиновник Евгений Солнцев сообщил, что Каранский карьер подписал соглашения о сотрудничестве с двумя китайскими предприятиями — Amma construction Machinery Co. Ltd (фабрикой по производству оборудования для измельчения пород) и Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd (фабрикой по производству дробильно-сортировочного оборудования).Подписание состоялось в "представительстве "ДНР" в Москве.

По состоянию на март 2025 года местные жители уже называли Каранский карьер "китайским". По данным The Insider, добываемый в карьере щебень используется для строительства по всей оккупированной территории Украины, где российская власть анонсировала масштабные проекты "восстановления" претерпевших колоссальные разрушения от российских обстрелов и штурмов населенных пунктов.

По данным украинской "Реальной газеты", названные Солнцевым компании Amma construction Machinery Co. Ltd и Zhongxin Heavy Industry Machinery Co., Ltd ведут активный бизнес в России, в частности с Каменским щебеночным заводом в Ростовской области.

Вероятным посредником выступал Чжан Цзинвей, аспирант Южного федерального университета, занимающийся разработкой оборонных технологий для российской армии. Например, сообщалось о том, что он создал усовершенствованную модель нейронных сетей для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), позволяющую ускорить обнаружение небольших объектов в реальном времени. Чжан Цзинвей стал победителем конкурса "Лидеры России", курируемого первым заместителем главы АП РФ Сергеем Кириенко.

Главный редактор "Реальной газеты" Андрей Дихтяренко считает, что на примере такого посредничества можно увидеть технологию китайского проникновения на оккупированные территории.

"Чжан Цзинвей учится и работает в ростовском университете, он же — глава местного китайского землячества, и он же выступает посредником между "ДНР" и китайскими фирмами из своей родной провинции. Если официальные государственные структуры КНР вроде бы держатся в стороне — большие государственные концерны не хотят попасть под санкции, то среднему частному бизнесу дают добро на организацию совместных проектов на оккупированных территориях Украины", – говорит он.

Китайские компании участвуют в инфраструктурных проектах, поставляют технику и так далее. По данным Дихтяренко, история с донецким карьером — далеко не единственный пример подобного сотрудничества.

Например, китайское горное оборудование поставляется на шахту "Белореченская" в Луганской области, одну из немногих, приносящих прибыль на оккупированной территории.

"Восстановление промышленности в оккупации уже ведется за китайские деньги, без Китая у России нет возможностей всё это быстро восстановить", — считает Дихтяренко.

Также он акцентирует внимание на политической составляющей такого сотрудничества.

"Происходит обмен опытом пропагандистов, например, сотрудников луганских пропагандистских медиа активно зазывают на ознакомительные поездки в КНР, где им устраивают экскурсии на заводы по производству дронов", – заявил журналист.

Работает это и в обратную сторону. Дихтяренко в качестве примера напомнил о визите китайской блогерши и певицы Ван Фан в 2023 году. Она пела "Катюшу" на руинах Мариупольского драмтеатра, разрушенного российским авиаударом. Поездка вызвала протест со стороны украинского МИД.

"При этом ее муж-чиновник в Мариуполь не поехал, он ждал жену в Ростове и затем они дали совместную пресс-конференцию", – сказал Дихтяренко.

На упомянутой пресс-конференции китаянка рассказывала, что "украинские нацисты убивают детей Донбасса". Ее муж Чжоу Сяопин, член Народного политического консультативного совета, тогда обвинял в разрушении драмтеатра Украину, а не Россию, а также разглагольствовал о "защите местных жителей от атак НАТО".

Для оккупационных властей "ДНР" сотрудничество с Китаем — важный элемент усиления собственного веса внутри чиновничьей иерархии через контакты с властями КНР, бизнес-связи, участие в бизнес-форумах. В апреле 2024 года "премьер-министр" "ДНР" Солнцев посетил 1-й Российско-китайский строительный форум в Харбине, организованный Всероссийским центром национальной строительной политики и региональным правительством Харбина.

"Обсудили с коллегами возможности по запуску и модернизации наших металлургических предприятий", — говорил Солнцев.

Также он анонсировал сотрудничество с двумя китайскими строительными компаниями: Genertec International Co Ltd и с China Xinxing Group Co Ltd в "восстановлении Донбасса". Официальных контрактов заключено не было.

Китай пытался зайти на ВОТ Запорожья

Свои планы по сотрудничеству с Китаем строили и в оккупационном правительстве Запорожской области.

В частности, гауляйтеры намеревались продавать в КНР краденное украинское зерно.

"Запорожская область как новый регион РФ планирует активно сотрудничать с бизнесом Поднебесной. Наше зерно — высочайшего качества, и китайские потребители однозначно это оценят. Мы будем активно задействовать народную дипломатию для продвижения своей продукции", – говорил и.о. "министра экономического развития" Юрий Гуськов.

Эта история, насколько известно, продолжения не получила. В отличие от другой: в Мелитополе у китайского бизнесмена едва не "отжали" завод по переработке черешни.

Компанию "Еврофрут" в 2015 году основал инвестор из Шанхая Чжен Фен. Однако после оккупации региона на завод положил глаз местный бизнесмен Сергей Желев, сотрудничавший с российскими властями. Китайскому владельцу пришлось срочно добираться в Мелитополь, чтобы защитить свои инвестиции.

Курьезы китайского "бизнеса" на ВОТ

В июле 2025 года власти "ЛНР" отчитались о визите делегации китайских инвесторов. Однако вскоре выяснилось, что это были не китайцы, а предприниматели из Воронежа – вьетнамского и азербайджанского происхождения.

В том же месяце российский Промсвязьбанк (ПСБ) организовал поездку в Китай для представителей десяти компаний с оккупированных территорий Украины (победителей всероссийского конкурса отечественных производителей "Знай наших"). Промсвязьбанк является важным элементом оккупационной структуры. Он первым из крупных российских банков открыл свои представительства в аннексированных украинских регионах — вначале в Крыму, а затем в "ЛНР-ДНР" и оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

В 2018 году ПСБ был национализирован и с тех пор является основным кредитором оборонно-промышленного комплекса РФ, обслуживая до 70% гособоронзаказа. Руководит банком Пётр Фрадков, сын экс-премьера и бывшего главы внешней разведки Михаила Фрадкова. С 2022 года банк находится под санкциями всех ведущих западных стран.

Роль Медведчука

Китайскому проникновению на оккупированную часть Украины способствует предатель и кум Владимира Путина Виктор Медведчук, пишет The Insider.

Он активно участвовал в совместных бизнес-проектах с Китаем еще будучи украинским депутатом: связанные с ним и его деловым партнером Тарасом Козаком компании с 2020 года строили канатную дорогу на российско-китайской границе в районе Благовещенска и Хэйхе.

Виктор Медведчук активно участвовал в торговле углем на территории "ЛНР-ДНР" через подконтрольную ему компанию "Донские угли", которая с 2021 года стала одним из ключевых бенефициаров местной угольной промышленности. После начала полномасштабной войны "Донские угли" стали быстро расширяться, беря под свой контроль шахты на захваченной территории Донбасса и поставляя уголь в Китай под видом "российской" продукции. Однако из-за сокращения закупок российского угля со стороны Китая и общей неэффективности компании Медведчука в 2026 году она задолжала около 2 млрд рублей.

Бизнес Медведчука занимается не только экспортом в Китай, но и импортом — его структуры поставляли на оккупированный Донбасс грузовики из Китая (продукцию китайского филиала немецкого концерна Daimler Truck).

Один пояс, один путь

Процессы китайской экспансии на украинскую территорию, оккупированную Россией, пока не носят масштабного характера.

"Китай присматривается", — охарактеризовал ситуацию один представитель "властей" "ЛНР".

Однако постепенно эта экспансия приобретает всё более системный характер: всё больше китайских компаний заходят на оккупированные территории, "прикармливая" местные элиты. Для Китая это также проверка санкций на прочность, частные компании "разведывают" территорию для прихода частно-государственных гигантов КНР.

Помимо сугубо экономических соображений, важна и геополитика.

Крым играет ключевую роль в Черноморском регионе, а юго-восточные территории Украины служат стратегическим плацдармом для экспансии в Восточную Европу. Для Китая это проникновение — часть глобальной стратегии по созданию евразийского логистического коридора.

В эту логику укладывается строительство Россией трассы Ростов — Мариуполь — Мелитополь — Крым (так называемая трасса "Новороссия"), которая может быть подключена к международному транспортному коридору "Европа — Западный Китай" — совместному проекту РФ, КНР и Казахстана. В ее строительстве, к слову, используется щебень из "китайского" карьера в Донецкой области.

Еще один важный мотив для Китая — доступ к ресурсам, прежде всего к залежам редкоземельных элементов. По оценкам украинской стороны, половина украинских месторождений редкоземельных металлов находится на оккупированных территориях.

Так, на территории Донецкой области есть залежи лития и титана, а также единственный в Украине комплексный источник циркония. Всё это со временем может оказаться в руках китайских разработчиков, поскольку у России не хватает своих технологий и ресурсов для их полноценной добычи.

"Это же можно сказать в целом и про всю экономику оккупированной части Украины. Пока все ресурсы оккупантов будут уходить на ведение войны и удержание стабильности режима, китайского присутствия на этих землях будет становиться всё больше", – резюмировали в The Insider.

