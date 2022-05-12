Китай сделал свой выбор в пользу Украины, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины глава КНР Си Цзиньпин подтвердил, что сделал выбор в пользу Украины. По его словам, политик редко делает такие громкие заявления, потому это решение тщательно взвешено.

Такое мнение он высказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" в среду, 11 мая. Арестович подчеркнул, что территориальная целостность государства – это и временно оккупированный Крым, и Донбасс (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По мнению эксперта, в Китае провели консультации и пришли к выводу, что по результатам войны Украина может вернуть свои территории, захваченные Россией еще в 2014 году.

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"Это очень тщательно взвешенная история. Он (китайский лидер – ред.) нечасто делает внешнеполитические заявления. А это значит, что китайское руководство провело консультации и заключило, что по результатам этой войны Украина может освободить всю свою территорию, включая Крым и Донбасс" – сказал Арестович.

Он отметил, что аналогичное заявление накануне сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, на международной арене ранее говорили, что политико-дипломатическим путем Украина может вернуться к состоянию 23 февраля, а теперь говорят о возможности освободить всю территорию государства.

Арестович отметил, что китайцы очень не любят проигравших. "А еще больше они не любят тех, кто обманывает, а потом проигрывает, как сделал Путин", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Китая Си Цзиньпин в беседе с лидером Франции Эмманюэлем Макроном заявил о поддержке территориальной целостности Украины.