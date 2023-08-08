Усім відоме маркування "Made in China" давно асоціюється з дешевим неякісним китайським товаром. Економіка КНР "заточена" на те, щоб виробляти велику кількість дешевої продукції, яка дуже швидко виходить з ладу, змушуючи споживача купувати новий товар. Боєприпаси і військові компоненти саме такої сумнівної якості отримує у своє розпорядження російська армія.

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Агресор відчуває дефіцит у всіх галузях військової промисловості, крім, мабуть, набоїв для стрілецької зброї. Зокрема, росія закуповує ударні безпілотники та дрони-камікадзе з Ірану, незважаючи на те, що на території рф вже розгорнуто кілька підприємств з виробництва БПЛА. Також відомі випадки отримання Кремлем артилерійських снарядів з КНДР і використання вагнерівцями китайської військової техніки, зокрема, броньованої. Найгостріше для путінської росії стоїть питання в нестачі електроніки, яку Міноборони рф почало отримувати з Китаю, замінюючи Західні поставки "досанкційного" періоду.

У січні-лютому 2023 року в ЗМІ просочилася інформація про схвалення Пекіном поставок стрілецької, летальної, зброї Росії, а також безпілотників і боєприпасів, найімовірніше, артилерійських. Глава китайського МЗС Цинь Ган у квітні спростував подібні чутки. Проте дані американської розвідки вказують на факт передачі Пекіном обмеженої кількості озброєнь Росії.

На користь цього твердження свідчить той факт, що в російській військовій техніці стали знаходити китайські компоненти. Наприклад, у навігаційній системі безпілотників "Орлан", які раніше використовували електроніку виробництва Швейцарії. Також китайські деталі були знайдені в системі управління вогнем російських танків, в яких раніше використовувалася французька електроніка.

За даними радника Офісу президента Владислава Власюка, Україні вдалося встановити деяких виробників або постачальників знайденої електроніки, і цю інформацію вже передано західним союзникам.

Серед компаній були згадані виробник зброї "China North Industries Group" (Norinco) і компанія-постачальник військової техніки "Xinxing Guangzhou Import & Export Co". Власюк не уточнив, про постачання яких саме компонентів ідеться.

Водночас якість компонентів, що поставляються з Китаю, залишає бажати кращого. На жаль, вони все ж не гірші за російські, проте значно поступаються західним аналогам. Пекін, як і раніше, націлений на масове виробництво дешевої продукції. А оскільки росія зовсім не задарма отримує військові компоненти від КНР, питання для постачальника стоїть лише у кількості, а не якості. Російський солдат, на умовах анонімності розповів, що він і його товариші по службі часом бояться торкатися до техніки, зібраної на основі китайських компонентів. Так, безпілотники "Орлан" дедалі частіше стали виходити з ладу просто під час польоту, а система управління вогню в танках давати збій.

Варто також згадати про закуповувані російськими z-волонтерами цивільні, некомерційні дрони, які використовуються для розвідки. Про якості цих літальних апаратів безліч "схвальних" відгуків навіть в інтернеті. Їхнього ресурсу використання вистачає, у кращому разі, на кілька днів. А в умовах війни, навіть така, відносно дешева продукція, досить сильно б'є по кишені звичайних росіян, які підтримують війну.

Також під великим питанням є якість китайських артилерійських снарядів, які, за деякими даними, Іран уже почав постачати рф. Тут склалася вельми цікава ситуація: Іран, на виконання договору, укладеного у вересні 2022 року, поставляє росії "вінегрет" з нових снарядів власного виробництва і старих китайських снарядів 1980-х років випуску.

Слід також зазначити, що російським військовим бракує технічної інформації для правильного використання цієї суміші китайських та іранських виробів, що, в кінцевому підсумку, відбивається на точності стрільби та безпеці використання. За наявною інформацією, вже були випадки розриву стволів і загибелі артилерійських розрахунків.

Постачання Китаєм військових компонентів росії поступово стає більш очевидним. Ймовірно, КНР може передавати кремлю і готову продукцію, і не тільки через Іран. Однак з огляду на ставлення Пекіна до зовнішньої торгівлі, яке не змінюється, це може бути або списана техніка/боєприпаси (як в описаному нами випадку), або прототипи на ранньому етапі досерійного виробництва, які потребують тестування. І щоб не наражати на небезпеку власну армію, китайські виробники відправляють випробовувати дослідні зразки на російських військових, яких не шкода. З цієї точки зору, поставки з Китаю більше грають проти агресора. Адже, якщо умовний танк не зможе вистрілити в бойових умовах через відмову системи управління вогню, то він автоматично стає не більше ніж величезною мішенню для українських захисників і труною для окупантів, які перебувають у ньому.

І ще один висновок: росія поступово, але планомірно йде з лідерських позицій на світовому ринку зброї. Будучи не в змозі забезпечити свою армію, яка перебуває в глухій обороні, росія перетворюється на імпортера другосортного озброєння з країн "третього світу". На відновлення свого потенціалу після поразки у війні проти України, росії знадобляться роки, а може й десятиліття.

У тому випадку, якщо їй це дозволять зробити!