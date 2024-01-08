Путинской России, проигравшей войну в Украине, придется, не демократизироваться или разваливаться, а срочно искать себе нового врага. Но уже не на Западе или в Украине, а на Востоке. Чтобы отвлечь внимание российское общество от горечи унизительного поражения от Украины, поиска врагов и виновных, а также от опасности политического усиления роли армии, постпутинскому режиму власти России придется вступать в пограничные конфликты с Китаем.

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Российская пропаганда легко переключится с Украины на Китай, сменит волну ненависти от Запада на Восток. Так уже было в времена конфликта СССР и Китая. Практически, уже сейчас российская пропаганда и население России готово к переходу от фашисткой ненависти к Украине к сильному восприятию антикитайской ненависти, которая лишь сдерживается Кремлем.

Пекин это прекрасно понимает, поэтому не торопится отрыто стать на сторону Москвы. А победить кого-либо, без помощи Китая, путинская Россия уже не может. Поэтому Пекин скорее всего эксплуатирует Россию, использует ее тяжелое экономическое и геополитическое положение "мирового изгоя", но не собирается с ней разделять свою судьбу.

Вот почему Запад, убедившись, что Россия уже не сможет победить Украину, которая прикрыла Европу, не хотят ни победы Украины, ни распада России. Ослабевшая послевоенная Украина легко будет поддаваться на любое внешнее управление. Ослабевшая, но озлобленная поражением в Украине, Россия нужна Западу для выкачивания ресурсов и нейтрализации Китая.

Хотя страдает от этой геополитической стратегии и обливается кровью только одна страна - Украина.