Блог | Сергей Климовский: Китай обязал РФ объявить войну НАТО для получения оружия

Чем больше появлялось информации о приключениях ФСБ и "диверсантов" 2 марта в Брянской области, тем больше поражала корявость выполнения всей этой многослойной информационной спецоперации, предпринятой Москвой, чтобы угодить Пекину.

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Так как ФСБ к 4 марта выдала окончательный вариант отчёта о нападении "украинских террористов" на сёла Любечане и Сушаны с "натовским оружием", то ничего нового по этой теме в Кремле уже не родят. Поэтому можно разобрать эту операцию по информационным слоям и начать с главного – с китайского слоя.

Возник он 20 февраля с визита в Москву Ван И, отвечающего в ЦК КПК за формирование внешней политики. До перехода на эту должность 1 января Ван И возглавлял МИД Китая и запомнился тем, что весь 2022 г. повторял московский бред: вторжение войск РФ 24 февраля в Украину – это не нападение, а оборона от вторжения НАТО в РФ из Украины. У Ван И в этом контексте Украина как страна и государство бесследно исчезала и всё сводилось к тому, что воюют НАТО и РФ, а КНР призывает их к миру. Такие заявления негативно отражались на отношениях Китая с США и ЕС и в результате Ван И пошёл на повышение в ЦК, а главой МИД стал Цинь Ган, бывший посол КНР в США. Отношение к войне в ЦК КПК от этого не изменилось, там лишь решили, что будет удобней, если переговоры с РФ и США будут вести приятные для них люди. Поэтому Ван И после визита в Будапешт и не заехал в Киев, чтобы не огорчать Москву.

Но Москву он всё-таки огорчил. За день до его прибытия в Москву госсекретарь США Энтони Блинкен сделал официальное заявление о том, что Ван И едет обсудить с Кремлём тему поставок летального оружия РФ, и предостерёг Пекин от такого опрометчивого шага. Джо Байден повторил это предостережение 24 февраля, но отметил, что не ожидает от Китая "большой инициативы в предоставлении оружия РФ". Ван И в этот день был уже в Пекине, а на столе у Байдена лежал отчёт разведки о его переговорах с Кремлём. Из отчёта следовало, что Пекин поставил жёсткое условие – поставки оружия можно будет обсудить, если РФ официально объявит войну НАТО или добьётся того, чтобы НАТО объявило ей войну. Пекин требует от Москвы чётких формулировок, а не мутных разговоров об "украинском кризисе".

Затем в мировых СМИ появилось несколько туманных публикаций о том, что разведка США получала информацию об этих переговорах и по другим темам прямо из Кремля. Так как в США демократия, то вечером 2 марта, когда вовсю бушевали брянские страсти с ДРГ и заложниками, на брифинге в Белом доме члену Совета нацбезопасности Джону Кирби задали вопрос, что известно разведке о возможности поставок Китаем оружия РФ и насколько это реально. Кирби ответил, как настоящий разведчик и дипломат: "На самом деле, мы не знаем". Затем уточнил, что Китай с Москвой этот вопрос обсуждают, но доказательств, что в Пекине дали согласие на поставки нет.

Кирби абсолютно прав, в Пекине ждут, когда РФ объявит войну НАТО по всем правилам, и лишь после этого согласятся начать переговоры о поставках оружия второй армии в мире. Трюк с переименованием "спецво" в войну, хоть отечественную, хоть в народную, в Пекине не примут, так как Украина не член НАТО. Хотите, переименовывайте, это ваше дело, а нам покажите бумагу об объявлении войны НАТО.

Пока Москва этого не сделает, то Пекин готов лишь повторять приятные ей слова, что и продемонстрировал на форумах министров финансов и министров иностранных дел G20 в Нью-Дели, проходивших 25 февраля и 1-2 марта. В форуме глав МИД G20 приняло участие всего 40 государств и де-факто он стал более широким совещанием по безопасности. Оба форума не смогли принять итоговые коммюнике, так как РФ и КНР отказались назвать войной нападение РФ на Украину. Лавров, выступая на форуме, подчёркнуто использовал словосочетание "украинские террористы" на фоне разгоняемого брянской шума, но больше давил на то, что НАТО расширяется и скоро нападёт на РФ. Однако, его заявление, что это не РФ напала на Украину, а Украина напала на РФ, вызвало саркастический хохот в зале.

Москва не только через лаврова и его министерство по оправданию захватов наращивает усилия по превращению своей войны с Украиной в глобальную войну. Патрушев в эти дни для вербовки участников в ней отправился в Алжир, Венесуэлу и Кубу. Власти Кубы, чтобы угодить высокому гостю, за несколько часов до его прилёта 1 марта в Гавану вручили США ноту протеста из-за кубинского пилота, которой осенью 2022 г. улетел с острова во Флориду на спортивном самолёте. Коммунисты обвинили США в пиратстве, так как им не вернули самолёт. Главная цель визитов Патрушева – уговорить эти государства отправить воинские контингенты на войну в Украину, чтобы Москва могла говорить о глобальной войне Юга с Севером и предъявить это Пекину.

Москва уже с марта 2022 г., когда поняла, что её блицкриг провалился, занялась такой вербовкой. Но безуспешно. Даже асад и лукашенко не решились заявить о своём вступлении в войну. Притом, что пару сотен наёмников Москва у обоих выклянчила, но не рискнула сделать на них такой пиар, как на кадыровцах. Те и другие воюют подпольно. Сейчас она ведёт в Ливане вербовку среди палестинцев, но и они будут участвовать войне не под своим флагом. В этом аспекте поездка Патрушева будет безрезультатной. Снарядов он тоже вряд ли много выпросил, но обязан был выдать "красной" бюрократии Алжира, Венесуэлы и Кубы предоплату на 2023 г. за лояльное к РФ голосование в ООН и олимпийском комитете. Год начался и надо платить.

Патрушев не мог использовать брянский шум в своей миссии, так как он случился позже его поездки, но максимум из него рашисты смогли выжать в Словакии. Там посол РФ дал интервью местному изданию "ЭкстраПлюс" о том, что путин правильно напал на Украину, так как в ней "неонацисты" и "террористов" годами угнетали великий русский язык. Это был разогрев перед "Маршем мира" в Братиславе вечером 3 марта, где призывали правительство прекратить давать оружие украинцам, чтобы россияне могли их убивать без риска для себя.

Странно, что заявку на марш подал некий аноним и мэрия без проблем её удовлетворила. Не менее странно, что такой "языковый" марш собрал несколько тысяч демонстрантов в Словакии, где в 1990-ые штрафовали за венгерский язык как язык оккупантов. Ещё более странным приостановление Москвой в этот день соглашения с Венгрией о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам её граждан в РФ. В Москве явно недовольны партией Орбана и подталкивают её к чему-то большему, чем антиукраинские демарши и содействие организации в Словакии маршей в поддержку геноцида украинцев.

Эти странности можно понять, если вспомнить, что в московских СМИ с 2012 г. стали изредка появляться странные статьи – какая жалость, что распалась Австро-Венгерская империя. Появление таких странных статей в РФ перестаёт быть странным, если говорить о Российско-Венгерской империи и шарфиках Виктора Орбана с картой "Великой Венгрии". Москва обещает Орбану отдать не только Закарпатье, но и Словакию с Хорватией и часть Румынии, если Венгрия выступит на стороне Юга в его глобальной войне с Западом. Так как Пекин выставил Москве своё условие по оружию, то Москва пытается диктовать Будапешту свои условия, выполнив которые он получит "Великую Венгрию" в Российско-Венгерской империи. Не исключено, что летом на этой почве будут осложнения в отношениях Москвы с Будапештом.

Глобализация войны с Украиной путём втягивания в неё новых стран – это один из треков на которых Москва ищет возможность доказать Пекину, что она крутая и что Китай делает ошибку, не продавая ей оружие. Эти действия Москвы имеют две причины.

Первая, в Кремле всё ещё носятся с советской доктриной двухполярного мира и с планами такой войны, в которой ренегат из соцлагеря Китай вернётся под командование Москвы. Не все в Кремле поумнели за 30 лет. Вторая причина – заявление путина 21 февраля о выходе РФ из договора об ограничении числа стратегических ракет с ядерными боеголовками и оформление этого выхода указом 28 февраля не впечатлили ни США, ни НАТО, ни КНР. В Вашингтоне по этому поводу сказали, что Москва с августа 2022 г. де-факто договор и так не выполняла, а в Пекине отказались считать это объявлением войны НАТО.

Из-за этого грустные "чекисты" 28 февраля собрались на коллегию, где путин сказал, что надо усилить охрану границы от диверсантов и наловить побольше разной мрази в самой РФ. Это для публики. Не для публики решили повторить древнюю спецоперацию с "чеченскими террористами", которая подняла рейтинг путину и сделала его президентом. Но домов пока не взрывать и просто попиариться на "украинских террористах" с перспективой вынести эту тему в ООН и как-то надавить ею на Пекин.

Но надо было спешить, так как управделами Кремля Кириенко назначил путину на 2 марта поездку в Ставрополье для встречи с педагогами в рамках его президентской компании. Так как известно, убитые дети и котики вызывают бурю возмущений в Интернете, то "чекисты" решили, что всё сложилось удачно. Можно не париться с правдоподобностью постановки больших батальных сцен с "украинскими террористами и диверсантами", достаточно будет объявить: всё настолько серьёзно, что путин не полетел в Ставрополье. Все поймут, если не полетел, то значит серьёзно.

Поэтому к подготовке операции отнеслись так спустя рукава, что ни один диверсант даже не пострадал. В результате операция "брянский шум" вызвала вне РФ поток саркастических замечаний и если бы не попадание российской ракеты в этот день в многоквартирный жилой дом в Запорожье, из-за чего погибло 13 человек, то было бы много разных весёлых мемов как с российскими любителями "Солсберецких шпилей".

В итоге путин из-за "украинских диверсантов" в Ставрополье не полетел, но гневно заявил по селектору, что они зашли в сёла Любечане и Сушаны и украли у их жителей русский язык, историю, национальную память и другие сугубо нематериальные вещи. Теперь в Любечанах и Сушанах живут без памяти и русского языка и пользуются украинским вместо него. Как сообщило РБК, диверсанты отобрали у сельчан ещё и мобильные телефоны, поэтому связи с ними нет и что там происходило на самом деле никто не знает, а въезд в сёла закрыт ФСБ, войсками и пограничниками.

В ходе освещения операции школьный автобус превратился в два легковых автомобиля, трое убитых в них сократились до одного жителя райцентра Климово, у которого было хобби каждое утро объезжать окрестные сёла и возить детей в школу. В тот день он ехал с тремя детьми из села Брахлов в село Новый Ропск и на подъезде к Любчанам увидел военных с оружием. Военные пели гимн Украины и махали сине-жёлтыми и красно-чёрными флагами. Он понял – террористы, развернул машину, но погиб от пули неизвестного происхождения. Мальчику Феде десяти лет повезло больше – в него попала настоящая натовская пуля, но он заметил её и кровь только когда пришёл в Брахлов и привёл двух девочек-первоклашек. За это брянский губернатор обещал купить семье Феди дом и сделать там ремонт, так как их дом давно сгорел. На днях Федя куда-то переедет и возникает вопрос, а был ли мальчик?

Некая украинская спецслужба критично посмотрела на всю эту халтуру ФСБ и, не заходя на территорию РФ, сняла свой видеоролик с "Российским добровольческим корпусом" и предложила лаврову поговорить о гражданской войне на россии. Пообещала в следующий раз взять интервью у правительства Брянской свободной республики, если ФСБ не прекратит этот свой сериал.

"Чекисты" сериал прекратили, но не поэтому. В процессе операции "брянский шум" они столкнулись с двумя проблемами, которые проглядели 28 февраля на коллегии. Выходить в ООН с криком "На РФ напали "украинские террористы" – это получить больший смех, чем лавров в Нью-Дели, так как в октябре 46 государств членов ПАСЕ признали государственный режим в РФ террористическим. Признали единогласно при одном воздержавшемся. Так что, продвигать тему "украинских террористов" во вне безнадёжно. На внутреннем рынке эффект получился для Кремля неожиданно неприятным. Даже пропагандисты режима вместо того, чтобы хором спеть "Вставай страна огромная" стали возмущаться, куда смотрит путин, если ДРГ ходят как дома, везде летают беспилотники и постоянные хлопки. Относительно других, то "чекисты" подозревают, что немалое их число хочет объявить войну НАТО и сдаться в тот же день в плен. Поэтому "чекисты" лишь усилили борьбу с "мразями" и продолжили лишать родительских прав тех, чьи дети рисуют картинки против войны. РФ – это не Словакия.

Ход событий подталкивает "чекистов" к тому, чтобы воспользоваться поездкой лукашенко в Иран 18 марта и в его отсутствие устроить военную провокацию на границе Беларуси со странами НАТО. Посмотреть, что из этого получится, и затем действовать по ситуации, как они и привыкли. Что касается Китая, то там опять утвердили увеличение военного бюджета. Вероятно, готовятся к отражению попытки Монголии захватить Китай.