Не знаю, правда ли, но, по словам П. Климкина (который, в свою очередь, ссылался на своих инсайдеров), когда создавался ХАМАС, Израиль мог этому даже посодействовать, надеясь на то, что новая "партия" станет умеренной альтернативой Организации освобождения Палестины. Однако же в действительности ХАМАС стал альтернативой самому Израилю — последствия известны.

Вот так и глупый мордор в противостоянии с США сделал ставку на Китай, который его же и съест. На ожидаемых американо-китайских переговорах ушлый Си сможет напомнить Байдену о "новых реалиях": юго-восточный мордор — фактически уже под Китаем. И чем дольше глупый мордор будет воевать с Украиной, тем быстрее эта китайская часть будет расти.

В оркостане ещё не поняли: когда почти весь он вскоре станет частью КНР, бывшие русские о Западе и Цивилизации будут вспоминать с ностальгией. Они ещё захотят быть "под американской пятой", но будет уже поздно. Это станет их РАСПЛАТОЙ.

Ван И — китайский министр иностранных дел. И Ван — так будут звать тех, кто сегодня пока ещё считают себя русскими.