1. Китайцы по-восточному тонко поиздевались и над пуйлом, и над русским языком, и собственно над россией.

Унижение мордора удалось на славу, причём непосредственно на глазах у путина во время его собственного бенефиса на валдае.

Когда действо уже близилось к концу, слово для вопроса дали представителю КНР. Он задавал свой не очень короткий вопрос по-китайски, но все были спокойны: рядом стоял другой китаец — наверняка переводчик. И вот переводчик стал переводить. Но не на русский, а на английский!

Казалось бы: ну и что? Ведь большинство присутствовавших как раз английский и знали. Но представьте ситуацию зеркальную: дискуссионный клуб в США, где большинство присутствующих — из стран Центральной Азии и Кавказа, знающие, естественно, русский. Неужели там (в Америке!) было бы возможно, чтобы вопрос задавался на китайском и — для удобства центральных азиатов и кавказцев из стран бывшего ссср — по-русски, то есть без английского?! Чтобы английский был только в наушниках, а среди двух языков, на которых во время американского форума задавался вопрос, английского не было?!

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А с русским — так поступать можно!

И пуйло всё это стерпело — как ни в чём не бывало, как так и надо, тихо утеревшись, и стало на вопрос, заданный в зале на китайском и английском, отвечать по-русски. Потому как ни китайского, ни английского оно не знает: по-китайски даже не слушало, ожидая перевода, а перевод, оказавшийся, английским, слушало в наушниках по-русски, кивая обоим китайцам, что всё понимает.

И где после этого, в какой такой Караганде находится место россии в биполярном китайско-американском мире?!

Ну попытайтесь всё-таки вообразить себе китайца, задающего в Америке вопрос Байдену (или, к примеру, Трампу) на китайском и русском! Долетит ли эта редкая птица до середины океана на обратном пути?

2. Другая тема — не такая весёлая.

Состоятся или нет президентские (и парламентские?) выборы в Украине в 2024-м, если до тех пор не завершится война, зависит не столько от Украины и тем более не от её легко изменяемого законодательства, сколько от степени настойчивости Запада, в первую очередь — США.

Так вот, на заметку — и тем, кто решает, и тех, кто решения принимает (к исполнению).

Участие в выборах во время войны будет проблематичным не только для тех, кто в окопах, кто временно уехал за рубеж или находится на оккупированных территориях.

На них ещё и не придут те, кто побоится на обратном пути с участка получить повестку. А может — ещё по пути на участок. Ведь очень уж удобная возможность для вручения.

Более того: чем настойчивее и громче будут говорить изо всех утюгов, что ничего подобного не случится, тем больше вероятность, что опасающиеся не только не придут на участок, но даже не рискнут довериться электронному голосованию: ну не анонимным же (или безадресным) его делать!

Так что электорат на этих выборах будет характеризоваться нестандартно высоким удельным весом женщин, пенсионеров и тяжелобольных (но достаточно здоровых, чтобы проголосовать).

Другой вопрос — хорошо это или плохо. Те, кто не хочет помочь стране в это трудное время, может, лучше бы и не принимали участия в выработке столь важных решений? Тем более, что их никто права на голосование не лишает — просто они готовы, чтоб не идти на войну, сами лишить себя такого права.

Это просто информация к размышлению. Наряду с вопросами финансирования, военными нюансами агитации и предвыборных дискуссий, сложностями обеспечения как доступа наблюдателей, так и голосования воюющих или уехавших, а также всеми прочими проблемами.

В Южной Корее в 1952-м — в самый разгар Корейской войны — у корейцев, кстати, получилось: они всенародно избрали президента, и явка тогда составила более 88%.

Победил, между прочим, действующий на тот момент президент, собравший почти 75% голосов.

Самым юным избирателям на тех выборах — сейчас около 90 лет: может, кто живы, поделятся опытом?