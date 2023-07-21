Не всё так плохо во взаимоотношениях между США и Китаем, как кому-то, возможно, кажется. Есть и лучик света.

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Но начну с геронтологии. Тем, кто застал "время умиравших генсеков" (дряхлый Брежнев скончался на 76-м году жизни, Андропов — через год с небольшим — всего на 70-м, совсем уж никакой Черненко — ещё через год — на 74-м), трудно понять сегодняшнюю американскую ситуацию, когда два основных кандидата в президенты США на момент выборов будут находиться в возрасте 80 лет плюс-минус 2 года (хотя я уже писал, что начиная ещё с Форда ни один президент Главной страны мира не умирал моложе, чем в 93).

На этом фоне отметивший недавно столетний юбилей Генри Киссинджер, объединявший должности сегодняшних Блинкена и Салливана полвека назад при Никсоне и Форде, спокойно летающий сегодня из Америки в Китай, уже просто самим этим фактом вызывает несомненный оптимизм в подтверждение мощи американской медицины.

Но его визит к начальнику Китая имеет значение не только геронтологическое, ибо это отнюдь не визит вежливости: и Си Цзиньпин на просто вежливость не будет тратить время, да и столетний Генри зря летать, чтобы только снова посмотреть на очередного главного китайца, не станет.

Киссинджер, чей авторитет в американском политикуме сопоставим сегодня с тем, какой сейчас имел бы внезапно оживший Эйнштейн среди физиков, собирается заняться в КНР своим привычным делом — перетягивать Китай поближе к вашингтону против москвы. Для него, патриарха геополитики, выполнение этой замечательной миссии вполне реально; и в то же время его влияние на Белый дом, кто бы в нём ни сидел, также неоспоримо, тем более, что визит этот наверняка был там предварительно согласован: Байден не настолько иррационален, чтобы такое пускать на самотёк.

Не хотят американцы забирать россию у Китая себе — так пусть хотя бы разведут их по разным геополитическим углам, и пусть дедушке поможет прадедушка.