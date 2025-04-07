'Киевлян, продающий Москве украинский суверенитет': в сети вспомнили, как переговорщика Путина Дмитриева пиарили в Украине

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель Кремля по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев заявил об "ограниченном оптимизме" в отношениях с США. Он также анонсировал возможность новых переговоров с Вашингтоном по Украине уже на этой неделе.

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Примечательно, что российский дипломат, ныне главный переговорщик от диктатора Путина, – уроженец Киева и "финэксперт", которого в свое время пиарили на политических ток-шоу нашей страны. OBOZ.UA рассказывает, как киевлянин светился на национальном телевидении, а сейчас продает Москве украинский суверенитет.

Как Дмитриева пиарили в Украине?

В период временно проживания в Украине (2007-2011 годы) Кирилла Дмитриева часто приглашали на общественно-политическое токшоу "Шустер Live", распространяя на всю страну его пророссийские нарративы.

В 2009-м в эфире одной из телепрограмм он перебивал украинского политика, президента Украинской баскетбольной Лиги и председателя редакционного совета OBOZ.UA Михаила Бродского, который говорил о необходимости развивать украинскую экономику по примеру Европы. Дмитриев же в 2010-м в прямом эфире угрожал Украине "экономическим голодомором", если она будет вести политику изоляции от России.

Как оказалось, он и ему подобные "эксперты" были скрытыми агентами РФ, которые уже тогда планомерно намеревались развалить украинскую экономику и делали все, чтобы Украина никогда не стала богатой.

"Послушайте голос одинокого в пустыне. Это мой голос. Посмотрите, кто был у нас агентом и проводил политику против уплаты налогов (Шустер, Дмитриев, Пинчук). Россияне не хотели, чтобы мы были страной, не хотели, чтобы мы собирали налоги. Дмитриев сейчас у них главный переговорщик: грамотный финансист, все знает, а насаждает нам бред..." – написал на днях Михаил Бродский в Facebook, вспоминая древний эфир с киевлянином-предателем.

Сейчас Дмитриев ездит в Вашингтон, договаривается с командой Трампа, повторяет российскую ложь о "нейтралитете Украины" и "невозможности вступления в НАТО". Кроме этого, обещает, что Россия больше не будет врать – после того, как снова и снова бьет по украинской энергетике.

"Киевлянин, продающий Москве украинский суверенитет. Киевлянин, прикрывающий российские удары по родному городу", – отреагировали украинцы в сети на действия путинского переговорника.

Что известно о путинском переговорщике?

Кирилл Дмитриев – предатель из Киева. Он родился в столице Украины, вырос в семье украинского академика, профессора, руководителя лаборатории в Институте клеточной биологии НАН. Учился в киевской физматшколе №145, которую бросил в 14 лет, уехав по обмену в США. Там окончил Стэнфордский университет и Гарвардскую школу бизнеса. Но вернулся не в Украину, а в Москву, где развивал российскую экономику.

На период 2007-2011 годов Дмитрий переехал в Украину, где был партнером и президентом фонда прямых инвестиций Icon Private Equity. А затем вернулся в РФ. В российской столице он стал "кошельком Кремля" – руководителем Российского фонда прямых инвестиций. В 2015 году вместе с дочерью Путина Екатериной Тихоновой посетил Всемирный экономический форум в Давосе. Теперь диктатор сделал его своим переговорщиком.

Сегодня о Кирилле Дмитриеве говорят как о первом высокопоставленном российском чиновнике, который смог посетить Вашингтон по государственным делам от начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Для того? чтобы он попал на переговоры с чиновниками администрации президента Дональда Трампа, США специально сняли с него санкции.

Как сообщал OBOZ.UA, на переговорах в Эр-Рияде 18 февраля глава МИД России Сергей Лавров буквально отодвинул кресло Кирилла Дмитриева, намекая, что ему за столом переговоров не место. Этот момент ярко демонстрирует глубокий конфликт между двумя кремлевскими командами, ведущими диалог с Западом.

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