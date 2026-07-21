"Киев преподал миру урок": министр обороны Италии заявил, что Украина уже выиграла войну у России

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто заявил, что Украина уже выиграла войну против России, если оценивать ситуацию с учетом первоначальных целей Кремля. По его словам, вместо быстрого захвата Киева российская армия уже четвертый год не может достичь своих стратегических задач, тогда как Украина не только выстояла, но и изменила современное поле боя.

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Об этом Кроцетто заявил агентству ANSA в кулуарах встречи в Лондоне со своими коллегами из Великобритании, Японии и Канады по проекту GCAP, посвященному разработке будущего многоцелевого истребителя шестого поколения. Его цитирует издание Il Sole 24 Ore.

Украина уже выиграла войну у России

Крозетто отметил, что в начале полномасштабного вторжения большинство экспертов ожидали быстрого поражения Украины.

"Украина уже выиграла войну. Четыре года назад все считали, что Россия дойдет до Киева за неделю", – сказал он.

Министр также напомнил, что в начале вторжения США даже направили самолет для возможной эвакуации президента Украины Владимира Зеленского.

Киев преподал миру урок

По словам Крозетто, сегодня российские войска остаются фактически прикованными к линии фронта, ежемесячно неся около 30 тысяч безвозвратных и санитарных потерь.

В то же время Украина, по его словам, преподала миру урок, изменив характер современной войны благодаря широкому применению новейших технологий, в частности беспилотников

"Киев преподал миру урок. Украина по-прежнему существует, она сильна и каждый день делает войну все более сложной для Владимира Путина", – подчеркнул глава Минобороны Италии.

Крозетто добавил, что Украина никогда не ставила целью вторжение на территорию России, а лишь защищает свое государство.

Когда закончится война

Министр обороны Италии также выразил убеждение, что окончание войны напрямую зависит от действий России.

"Как я говорю уже четыре года, война закончится тогда, когда Россия прекратит бомбардировки Украины хотя бы на 24 или 48 часов. С 2022 года она не прекращала этого даже на один день", – заявил Крозетто.

Его слова поддержал новоназначенный министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, который назвал войну России против Украины "унижением для Путина".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для завершения войны необходимо принять Украину в НАТО. По его мнению, именно отсутствие однозначной позиции союзников побуждает российского диктатора Владимира Путина продолжать агрессию.

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