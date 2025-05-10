Кэллог отреагировал на предложение о 30-дневном прекращении огня с 12 мая

Спецпредставитель президента США Кит Келлог положительно отреагировал на предложение о всеобъемлющем прекращении огня в Украине на 30 дней. По его мнению, такой шаг может стать началом завершения самой масштабной войны в Европе со времен Второй мировой.

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Об этом он написал в соцсети Х. Таким образом Келлог прокомментировал обращение министра иностранных дел Андрея Сибиги, которое касалось инициативы "коалиции решительных" относительно временного прекращения боевых действий.

"Всеобъемлющее (воздушное, наземное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшей и самой продолжительной войны в Европе со времен Второй мировой войны. Как неоднократно говорил президент США, остановите убийства – немедленно", – написал Келлог.

Стоит отметить, что 10 мая в Киеве лидеры наработали позицию о 30-дневном прекращении огня в Украине и дальнейших мирных переговорах. В то же время представители "коалиции желающих" не исключают, что в ближайшее время все может завершиться усилением санкций против России и увеличением поддержки Украины.

По итогам пятисторонней встречи президент Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня - 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры.

Также Зеленский и лидеры четырех стран НАТО провели разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи в Киеве. Они сообщили о готовности Украины к безусловному 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая, и прямым переговорам с Кремлем.

В России заявили, что готовы "рассмотреть" идею 30-дневного прекращения огня в Украине. Но решение, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, будут принимать, исходя из своих интересов.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер отвергли предложения России о дополнительных условиях для переговоров. Они отметил, что Украина больше не будет в одиночку в борьбе за мир, и европейские лидеры готовы активизировать свои усилия для обеспечения стабильности в регионе.

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