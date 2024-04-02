'Каждый потенциальный агрессор должен знать': Зеленский во время конференции в Гааге объяснил важность наказания РФ за преступления

Президент Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, выступил на конференции в Гааге по поводу ответственности России за преступления в Украине. Он подчеркнул, что оружие дает физическую защиту, но именно справедливость возвращает чувство безопасности жизни.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале главы государства. Он отметил, что именно справедливость явялется той линией, от которой может начаться движение к надежному миру.

"Я благодарю вас за неизменную веру в справедливость. Именно справедливость является той линией, от которой может начаться движение к надежному миру. Оружие дает физическую защиту, но именно справедливость возвращает ощущение безопасности жизни, которая была защищена силой оружия. И ощущение предсказуемости всех глобальных отношений" "Каждый потенциальный агрессор должен знать, что его ждет, если он разрушит мир. Именно справедливость способна это обеспечивать", – сказал президент.

Зеленский отметил, что два дня назад он посетил Бучу – город, ставший символом российской агрессии перед всем миром.

"Все вы помните, что было на улицах Бучи, когда из них были изгнаны российские оккупанты. Помните, сколько там осталось тел убитых и как это все было. Помните, что открылось, когда мы начали находить массовые захоронения замученных украинцев", – подчеркнул он.

Прошло уже два года, и до сих пор нам не удалось даже выяснить имена всех, кого убили русские войска – до сих пор в Буче есть безымянные могилы. Это касается многих других наших городов и сел, которые были освобождены от российской оккупации.

"И хотя разные города и села постепенно восстанавливаются, в каждом из них есть такое особое ощущение – одинаковое для всех: ощущение того, что есть еще очень много работы впереди – именно ради справедливости. Ради того, чтобы зло окончательно проиграло – и физически, в реальности, на поле битвы и так, чтобы это было убедительно для человеческих сердец. И чтобы каждый, кто потом придет в российскую власть после Путина, знал: справедливость крепче стен Кремля. Только наша с вами совместная работа способна обеспечить это", – пояснил президент.

Зеленский добавил, что вместе с партнерами удалось создать настоящую сеть ответственности.

Он поблагодарил Нидерландам за их лидерство в вопросе создания специального трибунала по преступлениям России. Также украинский лидер отметил страны и лидеров, международные организации, общественных деятелей, представителей юридической общественности, поддерживающих глобальную работу по расследованию российских преступлений войны и привлечению виновных к ответственности.

"Всех виновных – от политического и военного руководства России до рядовых исполнителей. Я уверен, что для всего мира важна деятельность Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина и работает над возвращением полной справедливости всем, по кому ударила эта война: и взрослым, и детям. Также мы создаем и вполне конкретные, системные инструменты, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный этой войной. Вместе со многими странами и лидерами работаем по конфискации российских активов и доходов от них", – отметил Зеленский.

"Все это должно работать для людей, которых Путин хотел уничтожить этой войной. Начинает работу и Реестр убытков, и критически важно, чтобы уже в этом году была создана также комиссия по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд как ключевые элементы планируемого механизма возмещения ущерба. Я прошу всех вас не отступать от нашей общей линии от линии справедливости. Прошу вас не сбавлять обороты. Должны делать все возможное ради силы справедливости, чтобы справедливость давала истинную силу нашей общей безопасности – безопасности от агрессий и террора", – добавил он.

В итоге глава государства пожелал, чтобы настоящий мир вернулся как можно скорее.

"И пусть нарушающие мир знают, что они рискуют оказаться на скамье подсудимых в Гааге", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 2 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Гаагу (Нидерланды), где примет участие в министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины". На ней среди прочего будут обсуждать преступления, которые совершили российские оккупанты на территории нашего государства.

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