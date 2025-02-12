Зеленский переговорил с Трампом и провел заседание СНБО: ожидаются санкции на миллиарды гривен. Видео

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). На нем было принято важное решение, которое будет опубликованное завтра, анонсировал гарант.

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Оно касается защиты Украины и восстановления справедливости – вероятно, речь идет о санкциях. Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в среду, 12 февраля.

"Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, – каждый должен отвечать. Миллиарды, заработанные фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно", – подчеркнул он.

Также, по словам главы государства, есть решение насчет цен на лекарства, а именно путь к тому, чтобы снизить на 30% цену на топ-100 медицинских средств с 1 марта. Это будет касаться самых важных лекарств для украинцев.

"Правительство должно представить обществу все детали. Изменения должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно – министра здравоохранения", – сказал Зеленский.

Он рассказал о переговорах с лидерами Соединенных Штатов Америки, которые, отметил гарант, были очень предметными. С президентом США Дональдом Трампом он обсудил дипломатические, военные, экономические вопросы; кроме того, американский коллега проинформировал его о том, что ему сказал Путин.

"Хороший разговор, подробный, я благодарен президенту за искренний интерес к нашим общим возможностям, к тому, как мы можем вместе приблизить настоящий мир. Продолжительный разговор... Верим, что силы Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнерами дожать Россию и Путина до мира", – добавил президент.

Также Зеленский встретился с главой Министерства финансов США Скоттом Бессентом. Киев и Вашингтон готовят соглашение, которое укрепит нашу безопасность и даст новый толчок нашим экономическим отношениям.

"Мы планируем все детали проработать так, чтобы уже в рамках Мюнхенской конференции и наших встреч там с американскими представителями, в частности, вице-президентом Америки Венсом, – чтобы у нас было готово видение, как добавим больше безопасности и какой документ может это зафиксировать", – сообщил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко. Решение будет опубликовано в четверг, 13 февраля, подтвердили наши источники.

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