Казахстан приостановил экспорт нефти через терминал в Новороссийске: в чём причина

Казахстан в третий раз за июль приостановил экспорт нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российском Новороссийске. Причиной стали регулярные перебои в работе экспортной инфраструктуры из-за войны России против Украины, в частности атаки на объекты, используемые для транспортировки нефти.

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Удары дронов по терминалу в России свели к нулю экспорт казахстанской нефти через него. Об этом пишет Reuters.

Работу терминала вновь приостановили после атаки дронов

В четверг, 30 июля, главный терминал экспорта нефти Казахстана в Чёрном море вновь закрылся. Погрузку танкеров сырой нефтью приостановили после поражения двух судов на терминале и вблизи него в порту Новороссийск

По данным Каспийского трубопроводного консорциума – владельца терминала и трубопровода – в ночь на четверг беспилотники атаковали танкеры Nissos Sifnos под флагом Маршалловых островов и Marathi под флагом острова Мэн. Сообщается, что Nissos Sifnos подвергся удару во время загрузки нефти на терминале, после чего на судне возник пожар.

В связи с инцидентом консорциум вновь приостановил погрузку танкеров. Это произошло всего через два дня после возобновления работы терминала, который до этого уже более недели не работал.

Министерство энергетики Казахстана подтвердило факт атаки, хотя и не обвинило Украину.

В то же время украинские Силы беспилотных систем заявили, что ночью поразили четыре российских танкера в Черном и Азовском морях, не уточняя места проведения операции.

По информации издания, по меньшей мере пять танкеров, направлявшихся к терминалу КТК, изменили курс после сообщения о приостановке его работы.

Суда направились в Турцию, Испанию или перешли в режим ожидания дальнейших распоряжений. Об этом свидетельствуют данные LSEG о судоходстве.

Что значит КТК для Казахстана

Казахстан является крупнейшей экономикой Центральной Азии и основным производителем энергии и полезных ископаемых. Страна обеспечивает 2% ежедневных поставок нефти в мире.

Трубопровод КТК обеспечивает около 80% экспорта казахстанской нефти и является главным маршрутом поставки сырья на мировые рынки.

Повторные перебои в его работе создают серьезные риски для экономики Казахстана, который входит в десятку крупнейших экспортеров нефти среди стран ОПЕК+.

Протяженность трубопровода КТК составляет более 1,5 тысячи километров. Он соединяет крупнейшее нефтяное месторождение Казахстана Тенгиз с черноморским побережьем России.

Среди крупнейших акционеров консорциума — российская "Транснефть", казахстанская KazMunayGas и американская Chevron. Значительные инвестиции в энергетический сектор Казахстана также имеет компания Exxon.

Большая часть казахстанской нефти, транспортируемой по этому маршруту, экспортируется в европейские страны.

В предыдущих случаях остановка работы терминала уже вынуждала страну временно сокращать добычу из-за отсутствия полноценной альтернативы для экспорта: хотя Казахстан может поставлять нефть через Каспийское море в Азербайджан и далее в Турцию или по трубопроводам в Китай, но эти маршруты имеют ограниченную пропускную способность.

Напомним, 21 июля Казахстан был вынужден прекратить транспортировку сырой нефти к своему главному экспортному терминалу, поскольку военные атаки на танкеры поставили под угрозу экспорт страны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично предложил Путину "заморозить" войну в Украине и вести мирные переговоры. Он подчеркнул, что причины этой войны "непонятны для многих, в том числе для нас".

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