Казахстан больше не будет поставлять нефть на терминал на Черном море: как это связано с Украиной

В Казахстане приняли решение остановить транспортировку нефти к своему главному экспортному терминалу на российском побережье Черного моря, поскольку военные атаки на танкеры поставили под угрозу экспорт страны. Речь идет о терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Хотя терминал КТК находится в России, экспорт с этого объекта не подпадает под западные санкции.

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О решении о прекращении транспортировки нефти в КТК изданию Bloomberg сообщили два казахстанских источника. Издание отмечает, что поставки нефти должны были прекратиться уже сегодня, 21 июля.

Терминал Каспийского трубопроводного консорциума вблизи российского порта Новороссийск должен был прекратить прием нефти по трубопроводу, поскольку"судоходные компании слишком нервничают, чтобы отправлять свои суда на объект", цитирует издание свои источники. В Bloomberg добавляют, что официально в КТК ситуацию не комментируют, поэтому пока "неясно, прекращены ли уже поставки".

О чем речь

Каспийский трубопроводный консорциум – совместный российско-казахстанскийнефтепровод от месторождений Западного Казахстана до российского побережья Чёрного моря, терминала в Южной Озереевке недалеко от Новороссийска. Консорциум транспортирует нефть с трёх крупнейших месторождений Казахстана: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

Диаметр трубы – 1067 мм, длина нефтепровода – 1510 км.

В 2025 году через систему КТК было перегружено около 70,5 млн тонн нефти, более трех четвертей этого объема пришлось на долю иностранных предприятий, в частности Chevron, ExxonMobil, "КазМунайГаз", Eni и Shell. В 2026 году ожидался рост объемов перевалки до примерно 72 млн тонн.

Что говорят в Казахстане

Источники Bloomberg также сообщили, что нефтедобывающие компании Казахстана будут вынуждены сократить добычу, если транспортировка нефти к терминалу КТК не возобновится до конца этой недели.

"Тенгизшевройл", крупнейший нефтедобытчик Казахстана, заявил, что"внимательно следит за ситуацией"на объектах КТК в Новороссийске.

В самом КТК отметили, что объемы добычи и поставок якобы "могут корректироваться в зависимости от операционной ситуации", но назвать какие-либо цифры и даты отказались.

Что предшествовало

В Bloomberg связывают решение казахстанской стороны с недавними военными атаками на несколько нефтяных танкеров у Новороссийска.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военных и военно-экономических целей противника . В частности, защитники "потрепали" россиян на море.

"Поражены два танкера в акватории Чёрного моря, которые использовались для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооружённых сил Российской Федерации", – сообщал Генштаб ВСУ.

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