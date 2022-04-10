Канцлер Австрии собрался ехать к Путину после визита в Киев
Канцлер Австрии Карл Нехаммер, который 9 апреля посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским, теперь планирует совершить визит в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Политик считает, что так он хотя бы попытается "наладить мосты" и приблизить войну к окончанию.
Поездка предварительно назначена на понедельник, 11 апреля. Первым об этом написало издание Kronen Zeitung, но вскоре вероятный визит подтвердили и у Путина.
Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков уточнил, что переговоры пройдут в Москве.
По данным СМИ, инициатива такой встречи исходила от Нехаммера. Поездка заранее обсуждалась с главой комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Сообщается, что Нехаммер хочет "испробовать все, чтобы немного приблизиться к миру". Для этого нужны не только телефонные звонки, но и личные визиты, даже если шансы чего-то добиться невелики, как признал сам канцлер.
В то же время издание отметило, что в некоторых европейских странах, таких как Польша или страны Балтии, поездка в РФ, скорее всего, будет воспринята негативно.
Как писал OBOZREVATEL:
Зеленский на встрече с Нехаммером обсудил ужесточение санкций против России из-за вторжения в Украину. Речь также шла о введении энергетического и нефтяного эмбарго в отношении страны-агрессора.
Ранее Австрия отказалась платить России за газ в рублях и объявила о выдворении части российских дипломатов из страны.