Венс і Трамп

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Бачу почали розганяти зраду щодо призначення кандидатом у віце-президенти Венса. Що ж я знову і знову маю пояснювати як працює Трамп і чому ніякої зради не може бути.

В чергове преса вирішила причепитись до заяв Венса, які для нас дійсно неприємні. Так, він виступав проти безконтрольної допомоги нам, заявляв, що треба змиритися з втратою територій Україною, і підтримував тези, що Зеленський грабує США.

Але якщо ви уважно подивитесь, то все це відбувалось в момент жорсткого протистояння між демократами та республіканцями. Насправді, Венс не говорив рівно нічого, щоб не казав чи не підтримував Трамп. Фактично, республіканці вели свою виборчу кампанію проти демократів, граючи проти нас, а Венс вів свою, як найбільш відданий Трампу.

Відомо, що відданість і лояльність для Трампа є найвищим критерієм довіри до людини. То, власне, Венс і намагався здобути цю довіру. І як ми знаємо сьогодні - не прогадав.

Але є ще цікавий момент. У 2016 році Венс був радикальним критиком Трампа, називав його політичні пропозиції аморальними і абсурдними. Самого Трампа називав культурним героїном і опіумом для народу. В одному повідомленні на фейсбуці він назвав Трампа Американським Гітлером. У 2018 році він змінив свою позицію кардинально і став прихильником Трампа, а пізніше гаряче його підтримував.

Який урок із цього? Венс може міняти свої позиції на 180 градусів і вже робив. Скоріше він є прикладом класичного карєризму, і використовує можливості для отримання бонусів. А отже, нічого з того, що він говорив по Україні не є незмінним чи канонічним.

Венс просто вторить Трампу. А політика останнього ніколи не відзначалась послідовністю і відповідальністю. Тому скаже Трамп, що Україна фортпост демократичного світу і Венс почне гаряче нас підтримувати.

Тому спокійно. Не ведіться на цю істерію продемократичних ЗМІ.

Сам по собі Венс має ідеальну політичну кар'єру. Після школи вступив в морську піхоту, після служби закінчив Університет і став юристом. Працював у провідних компаніях відомих стартапів. Цікавий момент, в 30 років Венс видав книгу про життя в "ржавому поясі" США. Книга стала бестселером. І двічі оскароносний Рон Ховард екранізував її - "Елегія Хіллбілі".

Тому зберігайте спокій, подивіться фільм, якщо є можливість.