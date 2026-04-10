Каллас отвергла обвинения в 'недостаточной' поддержке стран Персидского залива и вспомнила о войне в Украине

Критика со стороны Соединенных Штатов и некоторых стран Персидского Залива, якобы Европа не делает достаточно для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, является "несправедливой". Во-первых, это не действия Европы привели к блокированию Ормузского пролива. А во-вторых, в Европе до сих пор идет война, которая также требует немедленного прекращения.

Об этом в комментарии американскому вещателю рассказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она также указала на европейскую помощь Палестинской автономии и усилия по укреплению противовоздушной обороны в регионе.

Несправедливые упреки

Кая Каллас намекнула на ответственность США в создании критической ситуации на Ближнем Востоке.

"Будем откровенными – не мы создали эту ситуацию(с Ормузским проливом – OBOZ.UA). Во вторых - мы много делаем для региона. Если подумать о том, что я уже упоминала, о военной операции, которую мы проводим в регионе, чтобы оставить Красное море открытым, о поддержке Ливанских Вооруженных сил в борьбе для разоружения Хезболлы, о поддержке решения о создании двух государств или Палестинской администрации, если подумать о том, что мы на самом деле предоставляем, о противовоздушной обороне, о том, что мы там на самом деле делаем – я чувствую, что эти обвинения в недостаточных действиях на самом деле несправедливы", – отметила глава европейской дипломатии.

Российская агрессия

Кая Каллас также подчеркнула, что Ближний Восток почему-то не помогает Европе в остановке российской агрессии против Украины, а наоборот, пытается помогать России.

"Конечно, мы все можем сделать больше. Но тогда вопрос в том, что у нас есть наш театр военных действий – в Европе. Война России против Украины продолжается уже четыре года. И мы не видели, чтобы страны Персидского Залива нам помогали в прекращении этой войны", – отметила глава дипломатии ЕС.

Она добавила, что не стоит забывать – это именно "Россия сейчас помогает Ирану", а "некоторые страны Персидского Залива помогают обходить санкции против Ирана".

Поэтому поддержка "не может быть только односторонней", резюмировала Кая Каллас.

Что предшествовало

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план "наказания" некоторых стран Европы, которые, по его мнению, не помогли американцам во время войны в Иране. Этот план предусматривает вывод американских войск из тех стран, которые не поддержали эти военную кампанию, и размещение их в странах, которые больше являются более полезными в этом смысле.

