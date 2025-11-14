Из интервью, только что данного Министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским:

"Украина планирует трехлетнюю войну, а эти колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Не думаю, что Путин сможет выдержать это еще три года. Мы собираемся предоставить Украине средства для сопротивления еще на три года, используя замороженные российские активы. Сейчас Украина производит половину своих беспилотников и ракет…

Мы считаем, что если Путин завоюет Украину, мы будем следующими. И такое уже случалось раньше. Именно поэтому мы тратили 2% ВВП на оборону в течение 20 лет, а сейчас тратим 4,7%... Знаете, мы будем лучше есть траву, чем снова станем российской колонией."

Ну, во-первых, что там в польском МИД такое знают о наших трехлетних планах, о которых и у нас не догадываются, да еще и корректируют их с 3 лет до 10?

Во-вторых, "мы собираемся предоставить" - это не о Польше, а о Евросоюзе, пока что ну никак с российскими активами не определившимся.

В-третьих, если жалкие 5 процентов ВВП на оборону, которых, кстати, еще и нет, ассоциируются у министра с поеданием травы, то что тогда ест Украина последние почти четыре года?

А уважаемые фермеры и профессиональные эксгуматоры (по чужим странам) тоже едят траву?

Или просто надо, чтобы мы воевали, воевали и воевали, лишь бы они не были "следующими", а они тем временем будут рассказывать, что нам можно провозить транзитом, а чего нельзя, и о нашей извечной исторической вине (как белых перед Обамой)?

[И (в качестве бонуса) совсем другая тема, ибо народ требует. Так что - лирическое отступление насчет коррупции, раз она внезапно снова стала актуальной - вот, типа, не знали, а сейчас узнали.

Итак. Не коррупция, наша верная подруга во все времена, должна быть сейчас во главе угла. Война - несопоставимо больший враг, чем мародерство, которое только лишь добавляет проблем.

(Просто надо на неделю восстановить смертную казнь, расстрелять всех "подозреваемых" или хотя бы пару десятков, тобто слегка посингапурить, после чего доступно и убедительно объяснить констисуду, что это следует грамотно и максимально законно одобрить (на радость ЕС/МВФ) задним числом, - и забыть о коррупции лет на 50, а потом, возможно, все это снова повторить.)

Как правило, общество вспоминает о коррупции, когда [почти] все уже хорошо и уже хочется справедливости - как при позднем Кучме. Сейчас - пока рановато.]