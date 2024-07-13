Незважаючи на те, що у заголовку до цього матеріалу першим пріоритетом визначено питання проведення ще одного Глобального саміту миру, але вже за участю путіна, вважаю що все ж таки більш актуальним є другий пріоритет, чи справді від крилатих ракет Х-101 немає захисту?

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Навмисне і прицільне враження путіним найбільшої дитячої клініки України "Охматдит" крилатою ракетою і інших цивільних обʼєктів в Україні кардинально змінило ситуацію у цій війні і у рішучості країн НАТО покарати міжнародного злочинця путіна. Цей териростичний акт буде мати стратегічні наслідки для війни і путіна особисто.

Отже, 8 липня 2024 року в результаті ракетного обстрілу України загинуло щонайменше 43 і зазнало поранень понад 190 цивільних осіб. Тільки у Києві було вбито 34 особи. Один із найстрашніших ударів припав на найбільшу в Україні дитячу лікарню "Охматдит".

Давайте згадаємо, що повномасштабна війна, яку розпочав проти України путін 24 лютого 2022 року за офіційною юридичною термінологією агресора називається "спеціальна військова операція". Війну путін так і не оголосив до сьогоднішнього дня. Причин тут багато, але ми зараз це не будемо аналізувати.

Отже, зважаючи на міжнародне законодавство, яке визначає що таке "тероризм" і які його ознаки, можна без будь-яких сумнівів кваліфікувати цей масований ракетний удар по мирним громадянам і цивільній інфраструктурі, як терористичний акт. Саме з такої юридичної дефініції і потрібно оцінювати цей варварський терористичний акт.

Світова спільнота, увесь цивілізований світ оцінив цей зухвалий удар путіна, саме як акт тероризму. Правда, російські пропагандисти звинуватили в трагедії ЗСУ, які нібито запустили зенітну ракету AIM-120 із ЗРК NASAMS. Проте, експерти аргументовано довели, що по дитячій клініці в Києві вдарила саме російська ракета Х-101. На даний час це є незаперечний факт.

Двигун та система наведення ворожої крилатої ракети виявилися не пошкодженими, що і є незаперечним доказом удару по дитячій клініці саме крилатою ракетою Х -101 російського походження. За заявами російської сторони, ймовірне кругове відхилення такої ракети від заданої цілі становить 10 метрів. Тобто, ракета потрапила саме туди, куди її запрограмували російські військові - до дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. Це є терористичний акт у чистому вигляді.

Ракета, за словами військового експерта Романа Світана, спромоглася подолати протиповітряну оборону, оскільки летіла на гранично малій висоті. При цьому вона залишилася непоміченою наземними локаторами ЗСУ. При підході до цілі така ракета набирає висоту та атакує, різко пікіруючи вниз. Р.Світан каже, що така тактика вкрай складна для управління ракетами і призводить до втрати частини боєприпасів ще в дорозі. Однак вона дозволяє проскочити під променем радара та виконати бойове завдання. Також непомітності Х-101 сприяє низька видимість за рахунок успішної ефективної площі розсіювання. При цьому експерт упевнений, що подібний спосіб атаки на наднизьких висотах росія використовуватиме лише в найкритичніших випадках. Адже ризик втратити дорогу ракету (вартість біля 15 млн дол.) дуже великий.

Крім цього, додатковою проблемою для українських ППО є непрогнозована траєкторія ракети, яка дозволяє обирати курс уже під час польоту. Також Х-101 використовує технології зниження помітності радіолокації.

До цього треба додати, що крилата ракета повітряного базування Х-101 стоїть на озброєнні армії агресора з 2013 року. Бойова частина ракети, за деякими даними, може перевищувати 800 кілограмів. Дальність польоту ракети складає 5 тисяч кілометрів. Ця зброя застосовувалася у Сирії. З початком повномасштабної війни саме такими ракетами обстрілювали Київ, Вінницю, Одесу, Дніпро та інші українські міста. За оцінками ЗСУ більшість випущених територією України ракет Х-101 не змогли вразити свої цілі. ЗСУ рапортувало, що понад 80% таких ракет збивається силами ППО. Британська розвідка повідомляла, що Росія втрачає свої Х-101 ще при запуску на території рф. На фотографіях з відкритих джерел було видно фрагменти крилатої ракети, що впала в поле в Саратовській області. Уважне вивчення цих знімків дало змогу сказати, що це місце катастрофи Х-101.

Запускати Х-101 можуть лише два види російських стратегічних бомбардувальників: Ту-95МС та Ту-160. Причому Ту-160 несе у двох барабанах 12 ракет одночасно. Тоді як під крила Ту-95МС можна підвісити теоретично 8 ракет Х-101, хоча насправді через проблеми з конструкцією літаків на Ту -95 МС підвішують лише дві такі ракети. Як правило, більшість частин і агрегатів ракети випускається на різних підприємствах російського ВПК та імпортується з-за кордону, а в Дубні відбувається лише фінальне складання, яке розташоване в 125 км на північ від Москви, до речі відстань від Києва до цього міста біля 980 км, а від українських кордонів не перевищує 500 км.

Разом з тим, не можна не дооцінювати ефективність цих ракет. Незважаючи на те, що значна частина ракет нашими системами ППО були вражені, частина їх все ж таки досягли своєї мети. Це притому, що проти цих ракет використовуються найновіші засоби ППО, які є на озброєнні ЗСУ. Величезна небезпека від цих ракет має місце іще з інших обставин, про що буде сказано нижче.

Чи існує ефективний захист від цієї ракети і що нам робити, щоб не було таких трагічних наслідків. Існує, ефективним засобом боротьби із такими ракетами можна називати, крім наявних систем ППО і ПРО - авіацію. Особливо ефективні будуть літаки ДРЛВ ASC 890 - далекого радіолокаційного виявлення, які можуть відстежувати повітряні цілі на відстані більше ніж 450 км. Два таких літаки планує надати нам Швеція, які зможуть відстежувати політ Х-101 незалежно від їхньої висоти, а в деяких випадках ще на території рф. Також надзвичайно ефективними є і F-16, на прибуття яких ми чекаємо з дня на день. Дуже важливим є фактом які саме літаки будуть передані Україні. Мається на увазі, чи піддавалися вони глибокій модернізації, це значно підвищує їх ефективність. Але в будь-якому випадку, літаки F-16 набагато ефективніші, ніж радянські міг -29, на яких воюють наші пілоти.

Останні заяви президента США Джо Байдена на саміті НАТО вселяють величезний оптимізм, оскільки країни НАТО і особливо США взяли, нарешті, курс не на ефективну оборону України, а на перемогу України у цій війні. З цією метою значно посилюється можливості України в захисті від ворожих крилатих і балістичних ракет та БПЛА. Ця нова зброя і системи стануть ефективною протидією в тому числі і крилатим ракетам Х - 101.

Надзвичайно важливо є ще й те, що з отриманням Україною нових сучасних систем і засобів ППО і ПРО, можна буде відстежувати польоти стратегічної авіації росії і перехоплювати випущені ними ракети ще на ворожій території. А найкращим засобом боротьби з цими крилатими ракетами, буде знищення самих носіїв цих ракет. Основні бази їх дислокації знаходяться в межах досяжності українських сил.

Таким чином, ми можемо абсолютно впевнено констатувати, що найближчими днями спроможність українських сил захистити країну від повітряних цілей ворога буде набагато більше і їх ефективність буде надзвичайно високою.

Але, аналізуючи крилату ракету Х- 101 не можна не згадати, що ця ракета є надзвичайно небезпечною, оскільки заміть бойової частини із звичайним компонентом, може бути розміщена бойова частина з ядерним компонентом, що має величезну руйнівну силу.

Правда, така крилата ракета має вже іншу модифікацію - Х-102 (приблизна потужність ядерного заряду 250 КТ, для порівняння атомна бомба, яка була застосована у Хіросімі мала потужність 15 КТ), а тому її небезпека збільшується в тисячі разів.

Головна проблема полягає у тому, що поки ця крилата ракета не досягла своєї цілі, або не збита в повітрі, визначити тип бойової її частини неможливо. Зважаючи на те, що поведінка і вчинки путіна не піддаються якійсь здоровій логіці, то наявність в Україні потужних засобів протиракетної оборони, які можуть ефективно знищувати крилаті ракети Х- 101/102 є достатньою гарантією від цього терориста. Особливо важливо щоб він усвідомлював, що у разі запуску по Україні крилатої ракети Х-102 вона може бути збита українськими засобами протиракетної оборони ще над територією рф і ядерна боєголовка, якщо вона буде розміщена на цій ракеті, вразить саме російську територію, що призведе до величезних руйнувань на дуже великій площі у рф.

Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні буде мати історичне значення для України та її народу. Ті стратегічні рішення, які там прийняті потребують глибокого аналізу, а зараз можемо обмежитись лише наступним. Варварство і нахабність путіна і його безкарність стали головною причиною такого масштабного терористичного акту, який путін вчинив проти українського народу. За своєю зухвалістю він абсолютно співрозмірний з терористичний актом 11 вересня 2001 року у Нью Йорку. Але якщо доповнити ті десятки жертв лікарів і малолітніх дітей в дитячій клініці у Києві до ще десятків, а може вже і сотень тисяч вбитих українців в результаті терористичного нападу путіна на Україну, який триває вже більше двох років, та порівняти ці жертви з жертвами американців у Другій світовій війні, то стане очевидним, який колосальний злочин проти українського народу вчинив путін. Сьогодні він вчиняє терористичні акти проти мирних людей в Україні застосовуючи хоч і сучасне озброєння, але не ядерні боєголовки, де є гарантія, що ці ядерні надзвичайно руйнівні і небезпечні для усього живого, види ядерної зброї путін не застосує проти українців, чи проти поляків, а може проти французів чи іспанців? Для путіна будь-яка країна Європи і уся Європа загалом є обʼєктом ймовірної агресії.

Є очевидним фактом, що путін втратив чи остаточно втрачає будь-який контроль над своїми діями! Він або божевільний, або відвертий маніяк, що ще більш небезпечно.

Україна нещодавно провела важливий Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він мав дуже важливе значення для консолідації зусиль країн світу проти путіна. Цей саміт не наблизив нас до миру, але був успішним з точки зору дипломатичного заходу, який досяг своєї мети. Ті, хто не бачать у цьому саміті практичної користі для Україні, глибоко помиляються, адже Україна спромоглася організувати реальний саміт миру, в якому прийняли участь майже половина країн світу. Це є вже великий успіх. Чим більше країн стає до лав антипутінської коаліції тим краще для нашої країни.

Можливо і проведення другого аналогічного саміту є позитивним кроком, але запрошувати путіна - терориста і військового злочинця, на арешт якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер - це помилка! Після чергових терористичних актів, які вразили увесь світ, Україна повинна назавжди забути про путіна, як субʼєкта міжнародного права! Він є субʼєкт Міжнародної юстиції як військовий злочинець і терорист!

Давайте згадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії путіна та уповноваженої з прав дитини у росії Марії Львової-Бєлової. Обох підозрюють у скоєнні військових злочинів – насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, з окупованих територій України. Міжнародне право може розцінювати це як геноцид. На сайті суду вказується, що є розумні підстави вважати, що путін несе особисту відповідальність за передбачувані злочини.

Але, незважаючи на наявність ордера МКС на арешт путіна, він продовжує здійснювати свої повноваження і активно здійснює міжнародні візити. Однак, як правило у ті країни, які не ратифікували Статут МКС. ( Статут МКС ратифікували 123 країни , не ратифікували - решта країн ).

До путіна, якого МКС обґрунтовано підозрює у скоєні військових злочинів, продовжують прибувати з візитами глави іноземних держав. Навіть в той день, коли путін завдав варварського ракетного удару по дитячій клініці, до нього з візитом прибув керівник найбільшої за населенням країни світу і з великим задоволенням, обнімався з міжнародним терористом. Бездіяльність ООН та не спроможність МКС забезпечити виконання ордера на арешт особи, яка підозрюється у військових злочинах, може призвести тільки до тих же наслідків, які стали причиною Першої та Другої світових воєн.

Принагідно нагадати, як деякі тодішні керівники держав намагалися укласти з гітлером мирові угоди, не усвідомлюючи, що тим самим тільки заохочують його до нових агресій. І в решті решт уся ця "миротворчість" з гітлером закінчилася Другою світовою війною і 150 мільйонами жертв.

Як і перед Другою світовою війною, керівники деяких великих країн, зараз фактично заохочують путіна до розростання локальної війни між рф і Україною на європейському континенті, і яка може неодмінно перерости у глобальну Третю світову війну. Тому, коли ми обговорюємо питання про запрошення путіна на другий Глобальний саміт миру, ми повинні з більшим ентузіазмом вимагати, щоб міжнародна спільнота, нарешті, забезпечила виконання ордера на арешт путіна, тим самим ізолювавши його як особу, яку підозрюють у скоєнні військових злочинів, поки він не підпалив увесь світ. Це врятує людство.

Сподіваюсь, що так і буде! Ніяких переговорів з терористом не може бути в принципі! І треба негайно припинити усі ці розмови про якусь ефемерну можливість їх проведення.

До речі, щойно МЗС рф повідомило, що путін не приїде на цей саміт миру. Але для нас це немає абсолютно ніякого значення - приїде путін на саміт миру чи не приїде? Проблема в іншому - путіна за жодних обставин не можна запрошувати на черговий саміт миру, оскільки він терорист і агресор і його місце не на саміті миру, а на лаві підсудних Міжнародного суду.