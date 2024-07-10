У Трампа откровенно и полностью справедливо говорят, что статья 5 Вашингтонского договора (так называемого Устава НАТО) носит необязательный/добровольный характер, который действительно вытекает из слов "действия, которые сочтёт необходимыми".

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В то же время реальная сила НАТО держится на мифе типа "один за всех и все за одного", постоянно поддерживаемом руководителями и НАТО, и стран, являющихся его членами, а потому просто отказаться от этих обещаний будет крайне сложно и даже политически невозможно — так что будут вынуждены как-то выполнять.

С другой стороны, миф побивается мифом противоположным, когда Трамп угрожает то ли выходом США из НАТО вообще, то ли (и это уже чаще) тем, что отдаст на произвол судьбы некоторые страны — например, с малыми расходами на оборону сравнительно с их ВВП.

То, что на мифе (обещаниях) основывается, мифом (угрозами) и нивелируется. Так что сила НАТО не в том, что зафиксировано документально, а в словесных позициях влиятельных лидеров, то есть лишь в том, кто из них что говорит, а это в наше переменчивое время не очень надёжно.

Но другого военного блока в Европе и Америке для нас пока что нет. Вот и хватаемся вместе с другими за соломинку. На что, впрочем, тоже нужно разрешение.