Военный аналитик Датского королевского оборонного колледжа Андерс Нильсен про мотивацию Путина продолжать войну.

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Подготовил выжимку самого основного:

• Российская политика все эти годы была во многом оппортунистической: решения принимаются не под действием какого-то четкого многолетнего плана, а, скорее, в зависимости от сиюминутных обстоятельств — пока это способствует движению в общем направлении.

• В то же время РФ — крайне идеологизированное государство, которое воюет за идею "величия России". Эта, по сути, мистическая идея приобрела почти религиозный статус среди российского руководства — судя по тому, как они об этом говорят и как действуют.

• В российском мировоззрении существует небольшое количество великих держав, задающих ход мировой истории. Все прочее — маленькие страны, обязанные подстраиваться под правила великих.

• Российское руководство считает, что роль РФ как великой державы находится под угрозой: после развала СССР другие великие державы якобы лишили Россию многого, что составляло ее величие. И если дела будут идти так дальше, то через пару десятков лет РФ может окончательно лишиться своего статуса великой державы и стать обычным государством.

• Одним из главных атрибутов величия в российских глазах выступает наличие сферы влияния. Именно поэтому русские были так расстроены вступлением государств Балтии в НАТО — это лишило их возможности вернуть эти страны в свою сферу влияния.

• Таким образом, Путин видит текущую войну во многом как защитную — в защиту статуса великой державы. Проблема в том, что страны, ведущие защитную войну, готовы мириться с гораздо большим уровнем потерь.

• Это важно для понимания инициированных Трампом переговоров: русские не согласятся на то, что ставит под угрозу их статус великой державы, даже если выход из тяжелой войны с захваченными территориями несет краткосрочную выгоду.

• Единственное, что удовлетворит Путина при мирных переговорах, — это ситуация, при которой Украина полностью переходит под российскую сферу влияния, поскольку это критически важно для их концепции великой державы. Именно поэтому перед переговорами русские постоянно повторяли тезис об "устранении первоисточников украинского кризиса", под которыми подразумевается суверенитет Украины.

• Парадоксальным образом, именно ведение войны — пусть и опустошающей и неудачной — поддерживает Россию в статусе великой державы. На Западе обсуждают, как усадить русских за стол переговоров, на что они согласятся и так далее — то есть русские по-прежнему оказывают сильное влияние на мировую политику. Но если наступит мир, интерес к ним значительно спадет.

• Одновременно с этим русские очень не хотят давать украинцам и европейцам десять лет мира, чтобы те могли подготовиться и затем помешать планам по захвату новых территорий. Ведь тогда миллиарды евро инвестиций, вложенных в оборонную промышленность сегодня, принесут реальные результаты. Это похоронит российскую мечту о величии — и они навсегда останутся в истории как неудачники и лишь как региональная сила.

• Таким образом, Путин сейчас находится на развилке. С одной стороны, прекращение боевых действий с возможностью сохранить за собой захваченное и дать стране передышку было бы полезным с точки зрения оппортунистической политики.

• С другой стороны, он опасается, что такая передышка приведет к стратегическому провалу в деле восстановления статуса России — и потому не готов принять вариант мира от Трампа, то есть простую заморозку конфликта по линии фронта.