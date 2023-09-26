Ну що, недорогі сусіди. Як вам блек-аут у Курську та області? Так, в цю гру можна грати удвох. І тепер буде саме так. Відповідь чекати довго не доведеться. Росіяни знову погрожують обстрілами енергетичної інфраструктуру України? Добре. Служба Безпеки вже почала наносити удари-відплати по території рф. Так дрон СБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в Курські області. Без світла залишилися сім населених пунктів. Про що це свідчить? Спецоперації Служби проти ворога виходять на новий рівень. СБУ попереджає росіян: на кожен удар по нашій енергетичній інфраструктурі будуть удари у відповідь. Звикайте.

Насправді малюнок маємо для росіян дуже жахливий. Систематична "бавовна" від СБУ (від спецоперацій в окупованому Криму та ліквідації окупантів до ударів безпосередньо на території рф) доводить, що росія стикнулась з таким рівнем спецоперацій від Служби, до якого ворог не був готовий. І нічого такого ж рівня запропонувати не може. Ані в атаках, а ні у захисті. Курська область – прикордонна з Україною. Очевидно, що до електропідстанцій там підключені й воєнні об’єкти рф. Тому ці удари Служби нанесені по законних військових цілях.

Видео дня

Резюме. Завдяки СБУ слова "блекаут" і "генератори" росіяни тепер почують не тільки в своїх пропагандиських шоу: вони увійдуть у їх повсякденне життя. "Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українські об’єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити", - так прокоментували джерела ЗМІ в Службі цю інформацію. Таки методі перевиховання я вважаю більш ефективними, ніж "глибока стурбованість" від ООН…