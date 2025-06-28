"Как только появятся основания..." Стефанчук прокомментировал вероятность отставки правительства

По состоянию на 28 июня никаких официальных документов, которые бы инициировали отставку Кабинета министров, в Верховной раде Украины зарегистрировано не было. Если подобные обращения будут, украинцев об этом обязательно проинформируют.

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Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук. Непроверенные слухи народный избранник прокомментировал в эфире новостного телемарафона.

"Что касается перезагрузки правительства: для этого должны быть правовые основания. По состоянию на сейчас (на субботу, 28 июня. – Ред.) в украинском парламенте нет пока ни заявлений, ни ходатайств, ни обращений, которые могут быть основаниями для перезагрузки украинского правительства", – сказал Стефанчук.

Он заверил: как только появятся основания – он сразу сообщит об этом в социальных сетях.

Напомним, 21 июня Владимир Зеленский опроверг слухи о якобы подготовке к увольнению премьера Дениса Шмыгаля и отставке его правительства. Президент отметил, что никакого разговора на эту тему между ними не было.

Как ранее писал OBOZ.UA, Украинский институт национальной памяти по назначению Кабмина возглавил Александр Алферов. Это украинский историк, теле- и радиоведущий, который после полномасштабного вторжения присоединился к рядам Сил обороны и был демобилизован в мае этого года (как многодетный отец).

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