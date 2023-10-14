Как Россия 'перевоспитывает' украинцев на оккупированных территориях: аресты, пытки, убийства и понижение в правах

Начав полномасштабное вторжение российское руководство рассчитывало не только на стремительный успех в войне, но и на лояльность населения и быструю стабилизацию ситуации на захваченных территориях. Ведь существенное сопротивление простых украинцев не прогнозировалось. По расчетам Кремля, оккупация и установленный репрессивный аппарат должны были заставить людей смириться с новыми реалиями, отказавшись от каких-либо форм протеста и сопротивления.

Однако произошло не так, как предполагалось. Поняв это, Россия приступила к систематическому уничтожению украинской идентичности на временно оккупированных территориях. Следует отметить, что этот процесс продолжается начиная с 2014 года, когда Российская Федерация захватила Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

С февраля 2022 года тотального террора подверглись очередным оккупированным территориям, особенно это касается Херсонской и Запорожской областей. Подконтрольные РФ оккупационные администрации реализуют сценарий геноцида применяя устрашение и физическое насилие для превращения жителей захваченных территорий в "примерных российских граждан".

Видео дня

OBOZ.UA разбирался в том, каким образом Россия уничтожает Украину и украинство на оккупированных территориях.

Действуют по пропагандистской методичке

Высшее руководство РФ на временно оккупированных территориях (ВОТ) исповедует идею уничтожения украинцев и ориентируется при этом на труд российского пропагандиста Гаспаряна "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков".

Основная идея "произведения" – всем, кто использует украинский язык, нужно провести процедуру "денацификации", а фактически таких людей лучше вообще физически уничтожить. Именно это и внедряют оккупационные российские власти начиная с 2014 года. На сегодняшний день зафиксированы сотни убийств украинцев из-за их гражданской позиции – никто из российских убийц не понес наказание.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, Российская Федерация на ВТО действовала и действует по четко установленному плану. После того, как вооруженным методом РФ захватывали украинские населенные пункты, сразу же устанавливались оккупационные власти, которые создавали военную комендатуру и формировали фильтрационные лагеря с местами для пыток. Затем происходило быстрое формирование коллаборационной власти, которая занималась не решением гуманитарных вопросов, а переименованием улиц, запретом общаться на украинском языке и закрытием доступа к альтернативным (кроме российских) источникам телевидения, радиовещания и печати, таким образом создавая медиагетто.

На захваченных территориях быстро запускался образовательный процесс по российской программе. Детей "перевоспитывают" в специальных лагерях, или депортируют в РФ. Параллельно с этими процессами происходит принудительная паспортизация. Людей ставят в условия, когда жизнь на ТОТ без российского паспорта становится невозможной. И как апогей - мобилизация. Граждане трудоспособного возраста, особенно мужчины, кто получает паспорт РФ, автоматически попадают в ряды потенциальных бойцов оккупационной армии.

Понижение в правах

Назначенный Россией глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что жители подконтрольной РФ части региона, не имеющие российских паспортов, совсем скоро не смогут воспользоваться медицинскими услугами.

Балицкий отметил, что "некоторые жители Запорожья затягивают с получением российского гражданства".

"До Нового года мы не будем спешить. После этого будем принимать более жесткие меры к тому, что на нашей территории будут проживать только граждане Российской Федерации. Если до нового года еще медицинское обеспечение человек получает по украинскому паспорту, то после него получать его не будет", — цитируют предателя российские СМИ.

Кремль пытается заставить жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, в том числе посредством устрашения.

При этом представители украинской власти говорят, что жители оккупированных территорий могут брать российские паспорта, если это позволит спасти свою жизнь.

Террор и "национализация", больше похожая на обычный грабеж

На временно оккупированных территориях Запорожской области российские оккупанты терроризируют людей по советским методикам 1930-х годов. Они в "промышленных" темпах проводят так называемую "национализацию" жилья, отбирая как квартиры выехавших из оккупации людей, так и собственность оставшихся.

Также захватчики подселяют к людям оккупантов, отбирают у украинцев транспорт и деньги, а "национализированные" земельные участки собираются раздавать российским захватчикам. Об этом рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров

По его словам, за время оккупации только в Мелитополе и Мелитопольском районе российские оккупанты и назначенные Кремлем гауляйтеры конфисковали более пяти тысяч объектов: домов, квартир, предприятий, складов и т.д.

Судьба тысяч украинцев неизвестна

Физическое уничтожение, а в лучшем случае арест и содержание в российских тюрьмах – вот судьба тех, кто не согласен с новым порядком, который Путин пытается установить на ТОТ Украины.

По информации, которую OBOZREVATEL предоставил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, только по предварительным данным, сейчас Россия незаконно удерживает в заложниках более 20 тысяч гражданских украинцев. Они незаконно лишены личной свободы и наиболее незащищенной категории лиц с точки зрения их освобождения и возвращения в Украину. Сколько из них сегодня еще живы – украинская сторона не знает.

По словам Дмитрия Лубинца, именно вопрос гражданских заложников – самый крестный. Во-первых, потому, что о большинстве людей у нас нет никакой информации, даже места их содержания.

Во-вторых, их обвиняют в пособничестве ВСУ или спецслужбам и осуждают на большие сроки заключения. Женевская конвенция IV. Кроме того, большое количество гражданских заложников содержится в местах несвободы без обвинений или открытого в отношении них уголовного производства страной-оккупантом, что делает таких людей невидимыми для мирового сообщества.

В основном гражданские заложники, находящиеся на территории России или на ТОТ Украины, содержатся в полной изоляции, ненадлежащих условиях, лишены возможности проинформировать близких о месте своего содержания, а также надлежащей правовой и медицинской помощи.

Россия не хочет освобождения гражданских украинцев

На сегодняшний день Украина осуществляет взаимодействие с российским уполномоченным по правам человека относительно создания гуманитарного коридора и возвращения лишенных свободы гражданских граждан, репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных. Однако это не приносит существенных результатов.

Все процессы тормозит российская сторона. С 24 февраля 2022 года в Украину вернулись 144 гражданских", – отмечает Дмитрий Лубинец.

По его словам, несмотря на предыдущий факт, украинский Офис снова и снова ищет новые возможности для контроля за соблюдением прав украинцев, лишенных свободы на территории РФ.

Так, ранее с представителями Государственной думы РФ достигнуты договоренности о мониторинговых визитах мест содержания гражданских лиц с обеих сторон. 23 апреля россияне посетили 17 граждан в местах несвободы в Луганской области. А 3 мая представители Офиса уполномоченного вместе с представителями общественности совершили визит в 17 обвиняемых граждан РФ, которые содержатся на территории Украины. Пока это первый визит.

Со своей стороны, Украина на всех возможных площадках заявляет о том, что хочет вернуть каждого гражданского, которого незаконно переместила или похитила РФ. Поэтому и ожидает помощи от международного сообщества в давлении на Россию для того, чтобы заставить его соблюдать принципы Международного гуманитарного права.

"Мы считаем также необходимым, чтобы Международный уголовный суд выдал ордер на арест высшего руководства РФ за незаконное лишение свободы гражданских украинских граждан, как это было за осуществление депортации детей. Ведь согласно 4-й Женевской конвенции, гражданских нельзя брать в плен! Однако Россия это правило нарушила, и это преступление.

Среди целей четвертого пункта Формулы мира президента Украины – возвращение в Украину всех гражданских граждан, незаконно удерживаемых РФ. Так, Украине необходимо выявление и безусловное освобождение всех гражданских заложников и политических заключенных, удерживаемых Россией на временно оккупированных территориях Украины и на своей территории", – отмечает Дмитрий Лубинец.

Международные организации и другие страны вне процесса

Пока мы не видим конкретного результата и помощи мировых гуманитарных организаций в процессе возвращения гражданских граждан Украины, – отмечает Дмитрий Лубинец.

При этом другие страны могли бы привлекать посольства и представительства государств в РФ для сбора информации о заложниках, их местонахождении и состоянии здоровья и применить санкционный механизм к тем, кто причастен к взятию в заложники гражданского населения.

Также они могут быть посредниками по освобождению и могут быть эффективны в процессе переговоров с Россией по освобождению гражданских заложников.

Уничтожается все украинское

По информации, которую OBOZ.UA предоставил уполномоченный Верховной Рады по правам человека, в настоящее время Российская Федерация повредила и разрушила 1 804 объекта культуры. Также оккупанты систематически похищают картины, ценности и экспонаты из музеев. Кроме того, враг борется с украинскими культурными деятелями и демонтирует памятники. Также объектам культуры на ТОТ грозит не только грабеж, демонтирование, но и разрушение от рук самих оккупантов. Ведь агрессор не заботится о них должным образом или же осуществляет такую реставрацию, которая им вредит.

Россия намеренно разрушает и уничтожает все, что может отражать украинскую идентичность. Об окончательном ущербе и вреде нанесенном можно будет сказать только после освобождения временно оккупированных территорий Украины.