Как всё было в действительности

Путин забросил удочку с наживкой для большого глупого карася Трампа. В качестве наживки на крючке извивался жирный, вертлявый червяк Дмитриев (редкоземельные металлы, освоение Арктики, мост из Чукотки на Аляску, триллионы из России). Карась почти уже заглотил крючок под названием "Будапешт". Но тут на бережок прискакала старая тупая кляча Лавров, дико заржала и стала громко бить копытом, слишком рьяно стремясь угодить хозяину ("Отдайте нам всю Украину!"). Так она спугнула карася, который сорвался с крючка и уплыл подальше.

Теперь Путин злится, оставил лошадь без овса, но карася уже не вернуть.