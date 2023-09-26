Рассказывают, известный в ссср аварский поэт Р. Гамзатов говорил, что, мол, Дагестан никогда в россию добровольно не входил и никогда добровольно из неё не выйдет.

Эту фразу часто приводят как удачную "шутку юмора", хотя лично для меня в этих словах кроется апология рабства. В мордоре говорят: "Стерпится — слюбится", так вот здесь как раз такой рабский случай: стерпелось — слюбилось, то есть, типа, привыкли. На именно подобный подход в российской империи (по-модному — федерации) всегда и рассчитывали.

Как ни парадоксально, свободы своего народа опасаются достаточно часто.

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10 июня 1917 года Центральная Рада издала Универсал, где предыдущий первый Президент Украины (потом, как известно, первым стал Кравчук) историк М. Грушевский (50 грн), который историю не только описывал, но иногда и делал, совместно со своими единомышленниками констатировал:

"І тепер, Народе Український, нас приневолено, щоб ми самі творили нашу долю".

Во как! "Приневолено"! Согласитесь: в начале 90-х годов тональность была уже иной...

Впрочем, Универсал Центральной Рады уходит здесь корнями в документ совсем уже классический — знаменитую американскую Декларацию независимости от 4 июля 1776 года. Там будущий Президент США Т. Джефферсон (известный народу Украины по купюре $2) с корешами тоже изгалялся насчет "и только необходимость вынуждает" да "мы вынуждены признать неотвратимость".

Итак, даже Соединенные Штаты Америки рассматривали свою независимость как некую вынужденность. Это лишь Украина через 215 лет определила незалежнiсть в качестве безусловного счастья — вопреки даже собственным традициям, как не очень давним (см. выше), так и более отдаленным: вспомним метания и Б. Хмельницкого (5 грн) между Россией и Польшей, и И. Мазепы (10 грн) между ними же и Швецией.

А ведь ни Джефферсон, ни Грушевский не кокетничали, да и наши малогривневые метались между потенциальными закабалителями не просто так. Ибо, будучи мужами государственными, все они осознавали: независимость — это не только счастье, но еще и огромная ответственность, огромная работа. Требующая умения не только ссориться, но и мириться, не только ломать, но и строить, не только махать кулаками, но и шевелить извилинами, не только голосовать, но и перед этим думать.

Великий Ли Куан Ю отмечал, что те, кто учатся в университетах, должны быть "объединены целями и убеждениями", чтобы заложить "основу нации с общим языком, историей и политическими институтами. В противном случае на нас навалятся все проблемы, характерные для многонационального общества, которое получило политическую независимость до того, как достигло социального самосознания".

Понимая сложность этой задачи, он очень долгое время боролся ПРОТИВ независимости Сингапура от Малайзии, каковая независимость была попросту навязана:

"Всякий раз, вспоминая момент, когда был подписан документ об отделении Сингапура от Малайзии, я вспыхиваю гневом. Для меня это личная неудача",— говорил он в 1965-м.

И через 20 лет — о том же: "Многие были в восторге... Но я был далёк от ликования. Я боялся, что мы не выживем…"

Как видим, великие Джефферсон, Грушевский, Ли Куан Ю боялись независимости, как тот Гамзатов.

Напомню, сколь сложно возрождалась идея независимости у нас, как с трудом она пробивала себе дорогу в умах и душах.

17 марта 1991 года на "всесоюзном референдуме" в поддержку существования ссср (то есть против независимости своих народов) вполне демократически (тогда фальсифицировать ещё не научились) проголосовало 77,85% тех, кто принял участие в мероприятии, при достаточно массовой явке — 80,03%.

При этом в Украинской сср поддержка вхождения в союз советских социалистических республик составила 70,2%. При этом за то, что включение Украины в состав союза советских суверенных государств должно быть на основе Декларации о государственном суверенитете Украины, высказалось 80,2%. То есть тем самым сделали как бы бессмысленной и саму эту Декларацию, принятую 16 июля 1990 года. Суверенитет, однако же в составе…

Но — 19-21 августа 1991 года грянул путч с его знаменитым гкчп, судьба всех народов той огромной дикой страны повисла на волоске, после чего всё резко изменилось.

1 декабря того же года на Всеукраинском референдуме независимость Украины поддержало 90,32% при явке 84,18%.

И если провальный путч, таким образом, явно посодействовал нашей независимости благодаря прогрессу самосознания, то сегодняшняя война явно возрождает Украинский Народ. Не было бы счастья — так несчастья помогли.

Украина избавилась от испуга. Свойственного, как видим, и великим. Свобода стала ценностью. Осталось её отстоять. И здесь ВСУ демонстрируют чудеса. С Божьей помощью и при поддержке союзников — победим, слава Украине!