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Блог | Как Николай Тищенко "защищает демократию во всем мире"
Заява Миколи Тищенка (кияни, ви за нього голосували нагадую, по мажоритарці - конкретно за цього у*бана):
"Завдяки бото-фермі планувався і планується держпереворот в Україні.
Ви бачите сценарій воєнного перевороту, який буде здійснюватись, на мою думку, за допомогою грошей, взятих з кол-центрів та ботоферм. Там існують свої часні армії. Ці часні армії формують з колишніх військових, які прийшли з фронту.
Є механізми щодо воєнного перевороту. Це відбувається через телеграм-канали.
Формуються кібер-армії на користь росії. Я ввожу нове поняття.
Я захищаю демократію у всьому світі".
Останній пасаж очевидно про його поїздку в Тайланд в розпал страшної війни…
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