Заява Миколи Тищенка (кияни, ви за нього голосували нагадую, по мажоритарці - конкретно за цього у*бана):

Видео дня

"Завдяки бото-фермі планувався і планується держпереворот в Україні.

Ви бачите сценарій воєнного перевороту, який буде здійснюватись, на мою думку, за допомогою грошей, взятих з кол-центрів та ботоферм. Там існують свої часні армії. Ці часні армії формують з колишніх військових, які прийшли з фронту.

Є механізми щодо воєнного перевороту. Це відбувається через телеграм-канали.

Формуються кібер-армії на користь росії. Я ввожу нове поняття.

Я захищаю демократію у всьому світі".

Останній пасаж очевидно про його поїздку в Тайланд в розпал страшної війни…