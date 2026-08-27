«Как можно так говорить?» Буданов высказался по поводу возможности мобилизации женщин в Украине

В Украине пока нет необходимости мобилизовывать женщин в ряды Сил обороны. Глава Офиса президента Кирилл Буданов назвал странной идею о мобилизации женщин в нынешней ситуации с мужчинами призывного возраста.

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Он также поставил под сомнение логику таких призывов. Об этом Буданов сказал в комментарии украинским СМИ.

Что заявил Буданов о мобилизации женщин

Он подчеркнул, что говорить о мобилизации женщин сейчас неуместно, поскольку в Украине еще не мобилизованы все мужчины призывного возраста.

"Как можно мобилизовать женщин, когда не мобилизованы все мужчины, к примеру? Это довольно странно", – отметил глава Офиса президента.

По его словам, необходимости в мобилизации женщин на данном этапе нет.

Почему заговорили о мобилизации женщин

Тема возможной мобилизации женщин в Украине вновь стала предметом обсуждения после соответствующих заявлений иностранных представителей.

В частности, ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог высказал мнение, что женщин стоило бы мобилизовать, поскольку они, по его убеждению, способны воевать не хуже мужчин.

В то же время заявление Буданова свидетельствует о том, что на данный момент украинские власти не рассматривают мобилизацию женщин как необходимый шаг.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2026 года правила мобилизации женщин в Украине остаются без изменений. Несмотря на слухи о возможных нововведениях, призыв украинок в армию, как и раньше, является добровольным. В то же время отдельные категории женщин обязаны состоять на воинском учёте.

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