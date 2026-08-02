Кто из женщин должен состоять на воинском учете: изменится ли мобилизация в августе

В августе 2026 года правила мобилизации женщин в Украине остаются без изменений. Несмотря на слухи о возможных нововведениях, призыв украинок в армию, как и раньше, является добровольным.

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В то же время отдельные категории женщин обязаны состоять на воинском учете. OBOZ.UA разобрался в законодательстве Украины и разъяснениях Сухопутных войск ВСУ.

Военное положение предусматривает обязательную мобилизацию мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. На этом фоне возникает вопрос об участии женщин в военной службе и их статусе в 2026 году.

Изменится ли мобилизация женщин

Согласно пункту 11 статьи 1 Закона Украины "О военной службе", мобилизация женщин остается исключительно добровольной. В Вооруженных силах неоднократно подчеркивали, что вопрос об обязательном призыве украинок в настоящее время не рассматривается, в том числе и в августе 2026 года.

Сообщения о якобы массовой рассылке повесток женщинам объясняли техническими сбоями в системе "Оберег". Все женщины, которые сейчас проходят службу в ВСУ, вступили в ряды войска добровольно.

По собственному желанию украинки могут подписать контракт, пройти военно-медицинскую комиссию и собеседование с выбранной бригадой. После зачисления в воинскую часть их направляют на базовую подготовку. При этом увольнение со службы возможно только по решению командования или после общей демобилизации.

Кто должен состоять на воинском учете

В соответствии с законом № 2664, обязательному воинскому учету подлежат женщины с медицинским образованием – врачи, медсестры и фармацевты. Они считаются военнообязанными независимо от того, работают ли они по специальности.

Женщины других профессий могут становиться на воинский учет добровольно. В то же время даже для воинскообязанных украинок мобилизация остается добровольной, и принудительный призыв не применяется.

Обязанности и возможные штрафы

Женщины медицинских специальностей обязаны встать на учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также сообщать об изменениях личных данных – в частности, о браке, смене места жительства или других важных обстоятельствах.

За несвоевременное обновление информации предусмотрены штрафы. Такие же правила действуют и для мужчин, состоящих на воинском учете.

Ожидается, что в течение августа и в ближайшее время правила воинского учета для женщин останутся без изменений и будут действовать в соответствии с действующей процедурой.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что в Украине началось очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Причем более 90% действующих отсрочек могут быть продлены самостоятельно, без каких-либо дополнительных действий со стороны человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине наряду с мобилизацией активно развивается рекрутинг в Силы обороны — добровольный подход, позволяющий выбирать должность и подразделение. Через цифровые сервисы кандидаты могут подавать заявки на вакансии, проходить отбор и даже влиять на место службы.

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