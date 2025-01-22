Как минимум возвращение к линии полномасштабного вторжения: Зеленский назвал условия, при которых начнет диалог с РФ. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что войска России должны вернуться к линии полномасштабного вторжения. По словам главы государства, это была бы справедливая возможность вступить в переговоры о завершении войны.

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Такое заявление Зеленский сделал 22 января в интервью Bloomberg на полях экономического форума в Давосе. В частности, он заверил, что Украина будет делать все, чтобы переговоры были справедливыми.

"А справедливыми – это гарантии, что враг вернется как минимум к линии полномасштабного вторжения. Это была бы справедливая возможность начать диалог, но может быть по-разному, в жизни так бывает", – сказал президент.

Зеленский также сказал, что любые миротворческие силы, развернутые в Украине, должны включать войска США.

И прежде чем садиться за стол переговоров необходимо знать о гарантиях безопасности, которые новый президент США Дональд Трамп может предоставить Украине.

"Вопрос только в том, какие гарантии безопасности, и я, честно говоря, хочу иметь понимание перед переговорами. Если он (Трамп, – Ред.) сможет гарантировать эту прочную и необратимую безопасность для Украины, мы будем двигаться по этому дипломатическому пути", – сказал глава государства.

По его словам, Украина "не пойдет на бумажку, какой был Будапештский меморандум".

"В нем, как и у НАТО, была возможность созвать консультации при угрозе суверенитета. Мы созвали после оккупации Крыма. Думаете, кто-то приехал? Нет", – заявил Зеленский.

Он также заявил, что в мире "нет ни одного лидера", который бы заставил Украину юридически признать оккупированные территории российскими.

"Уверен, что Путин это тоже понимает", – сказал украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что во время переговоров Украины и РФ весной 2022 Кремль добивался замены президента в Киеве на Виктора Медведчука. Также Москва хотела признания всего Донбасса российским, русского языка в Украине – государственным, а также сокращения украинской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 января Трамп призвал Россию завершить войну против Украины и немедленно заключить мирное соглашение. В противном случае он пригрозил ввести жесткие санкции и пошлины на весь российский экспорт в США.

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