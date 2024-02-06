Кадровые изменения в Украине не повлияют на отношения с союзниками, – Дмитрий Кулеба

Ожидаемые в ближайшее время изменения в военном и политическом руководстве государства не повлияют на отношения Киева с западными союзниками. Мы все объединены вокруг нашей стратегической цели – поражение России и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном с португальским коллегой брифинга в Киеве. При этом он допустил дискуссии относительно тактики внутри команды.

"Не думаю, что какие-либо изменения в правительстве могут повлиять на отношения с нашими партнерами. Мы все объединены вокруг одной цели – поражение России в Украине и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. И относительно этой стратегической цели вообще нет дискуссий", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, президент по Конституции наделен правом увольнять главнокомандующего ВСУ и какие-либо кадровые изменения не будут признаком раскола в военных усилиях Украины.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский признал, что рассматривает возможность замены нескольких чиновников, не только в военной сфере.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне неугомонных слухов о натянутых отношениях между президентом Владимиром Зеленским и главком ВСУ Валерием Залужным советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что нет оснований говорить об отставке генерала, поскольку он четко выполняет свои функции.

Ранее в сети разгорелся скандал после того, как народная депутат Украины от партии "Слуга народа" Марьяна Безугла предложила уволить главкома Залужного из-за его якобы несостоятельности на этом посту.

Из-за нападений на Залужного Безуглая стала звездой на пропагандистских телеканалах РФ. Однако даже в прокремлевских эфирах ее заявления считают абсурдными и не соответствующими истине.

Ранее военный Юрий Гудыменко заявил, что народная депутат Марьяна Безуглая пытается получить как можно больше внимания к своей персоне путем публичной атаки на военное руководство государства. Ее выходки нерациональны и, что хуже всего, вредны для страны, поэтому требуют немедленного реагирования соответствующих структур.

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