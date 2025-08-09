Кабмин уволил заместителей министров социальной политики и образования и науки: как они отреагировали

В пятницу, 8 августа, Кабинет министров Украины уволил двух заместителей министров. Своих должностей лишились Владимир Василенко, который был заместителем министра социальной политики Украины, и Михаил Винницкий, которого уволили с должности заместителя министра образования и науки Украины.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук. О решении правительства относительно кадров он написал в своем Telegram-канале.

Винницкий назвал такое решение Кабмина политическим, а Василенко отметил, что для него это была не просто работа, а это ценности, с которыми он идет по жизни.

Михаил Винницкий

Уже бывший заместитель министра образования написал, что его уволили в 812 день на должности – это, по его словам, вдвое дольше, чем он планировал пробыть на ней.

"Это решение было политическим: нужно сохранить курс реформ, который возглавляет Оксен Лисовой, и который оооочень не нравится некоторым депутатам, а особенно ректорам (бывшим и нынешним), которые "благодарят" этих депутатов и депутаток за их политические услуги (пора наконец публично говорить то, что общеизвестно в узких кругах)", – отметил Винницкий.

Он поблагодарил коллег и подвел итоги работы, отметив, что изменения в высшем образовании выходят далеко за рамки отдельных законопроектов или постановлений. Отдельными пунктами Винницкий выделил государственные гранты на обучение; цифровизацию поступления и финансирования; специальные гранты для детей ветеранов; перезапуск формульного финансирования; индивидуальные образовательные траектории; модернизацию сети высших учебных заведений; международную интеграцию через Twinning Ukraine и другие проекты; международную академическую мобильность, особенно в страны ЕС; другие вещи, особенно такие, которые касаются прозрачности процессов в системе.

"Кажется именно этот акцент на прозрачности и откровенность в общении больше всего раздражала тех "активных" депутатов и депутаток, которые настойчиво требовали моей отставки. Вот и этот день наступил. День подотчетности народным избранникам. Именно так работает демократия.

Я остаюсь в высшем образовании (а куда денусь?). Остаюсь верен принципам, которым никогда не изменял. Верю в нашу страну, в нашу молодежь, в качество нашего образования и в наше будущее. Сегодня празднуют враги. Но друзья – не унывайте! Все будет хорошо!" – резюмировал бывший замминистра.

Владимир Василенко

Василенко написал, что он на должности заместителя министра социальной политики присоединился к команде, которая строит систему, где в центре – человек, его потребности и способности. Такую, где каждый человек с инвалидностью может не только восстанавливали физическое здоровье, но и вернусь к полноценной качественной жизни, интегрировались в общество и реализовали себя профессионально.

"Прежде всего, спасибо Оксане Жолнович – за доверие и лидерство. Когда я пришел в Министерство полгода назад, это был огромный вызов и еще большая ответственность. Поскольку направления, которые мне доверили, лично для меня являются глубоко ценными и ценностными: реформирование системы вспомогательных средств реабилитации, новые модели поддержки людей с инвалидностью, и в целом, – развитие безбарьерности – не как лозунга, а как ежедневной практики", – отметил он.

Василенко тоже подвел итоги работы, среди которых улучшение доступа украинцев к современным и качественным вспомогательным средствам реабилитации; внедрение новых реабилитационных программ; наработки важной нормативно-правовой базы для реализации закона 4219-IX; внедрение системы поддержанного проживания; глобальная адвокация Украины на международных площадках; усиление сотрудничества с международными партнерами.

"Еще раз спасибо министру – за стратегическое видение и принципиальность, которые ведут команду. Коллегам в Министерстве – за командную работу и понимание ценности того, что мы делаем для людей. Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью – за ежедневный труд, который меняет судьбы. Международным и украинским партнерам – за то, что не просто "доноры", а настоящие союзники, которые имеют смелость воплощать системные решения в сложных условиях. Лично Каролине Линдхольм Биллинг, Munir Mammadzade, команде UNDP Ukraine / ПРООН в Украине – за поддержку и партнерство. Коллегам из других министерств, Парламента и команде Офиса Президента Украины – за конструктивный диалог. ОВА, громадам, службам, бизнесу – за неутомимую работу, совместные проекты и доверие. И всем кто сотрудничал, говорил откровенно и действовал по-настоящему.

Для меня это была не просто работа – это ценности, с которыми иду по жизни. Спасибо каждому, с кем вместе воплощали важные вещи – человечно и стойко. Не прощаюсь, впереди новые вызовы!" – резюмировал Василенко.

