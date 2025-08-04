В Украине назначат нового руководителя таможни, Кабмин запустил конкурс: почему это важно

Украинское правительство запустило процесс открытого конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы. В состав конкурсной комиссии вошли представители украинского бизнеса и международные эксперты по антикоррупционному и таможенному направлениям.

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Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, запуск конкурса является важным этапом в перезагрузке таможни. Которая, утверждает глава правительства должна:

Стать "эффективным и прозрачным органом".

Работать по европейским стандартам.

Кто вошел в состав конкурсной комиссии

От Украины:

Андрей Ерашов – руководитель аналитического центра Союза украинских предпринимателей (СУП).

Дмитрий Олейник – председатель Совета Федерации работодателей Украины.

Олег Тимков – директор по развитию бизнеса, аудиторская фирма "Моор Стивенс".

От международных партнеров:

Арунас Адоменас – таможенный атташе Литвы при ЕС, эксперт по таможенной политике и международному сотрудничеству.

Дэвид Бернстайн – эксперт по вопросам управления и институциональных реформ.

Кунио Микурия – международный эксперт по таможенной политике, содействию торговле и организационному лидерству.

Таможню будут реформировать

Кроме того, рассказала Свириденко, правительство утвердило среднесрочный план реформы таможни. Что, утверждает она, является одним из ключевых направлений в Национальной стратегии доходов до 2030 года.

"Реформированная таможня должна установить равные правила для всех участников экономики. И стать источником стабильных поступлений в государственный бюджет", – рассказала премьер-министр.

Как будет проходить конкурс

В свою очередь, нардеп Ярослав Железняк ("Голос") сообщил, что по аналогии с конкурсом на главу Бюро экономической безопасности (БЭБ), у международных членов комиссии будет "преимущественное право". Однако в отличие от того конкурса, в конце будут выбраны 2 кандидата, из которых выберут победителя.

При этом он отметил, всего правительство должно подать 3-кандидатов на должность. Ожидается, что это будут:

Два человека от бизнеса.

Одна – от Офиса президента.

"Раньше там планировался звездный состав: представитель Американской торговой палаты. Представитель Европейской бизнес ассоциации. Бизнес-омбудсмен", – напомнил Железняк.

Выполнение "древнего" закона

Вместе с тем, подчеркнул Железняк, объявление конкурса на главу таможни является выполнением закона. Который, по утверждению нардепа, не выполнялся понвд 7 месяцев.

"Тогда, в нарушение закона еще правительственный подкомитет (кстати, под председательством Свириденко) формально это отклонили без причин. Сейчас, когда уже получили сигнал, что петлять дальше не получится – подадут обновленный список (кандидатов. – Ред.). ... Ничего мегапобедного я здесь не вижу, кроме фразы "дожали", – резюмировал нардеп.

Требование кредиторов

Вместе с тем, перезапуск таможенной службы является одним из ключевых требований к Украине от международных партнеров и кредиторов. В частности:

Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на проведении глубоких изменений в системе государственного управления.

Все программы сотрудничества с МВФ содержат так называемые структурные маяки – конкретные обязательства, которые Украина берет на себя. Среди них – усиление способности фискальных органов, реформирование таможни, а также укрепление антикоррупционных институтов и механизмов контроля.

Европейский Союз (ЕС) предусмотрел в многолетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро четкие критерии в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и повышения качества государственного управления, включая модернизацию и очистку таможенной службы.

Кроме того, в контексте переговорного процесса по вступлению в ЕС предполагается создание прозрачной, эффективной и совместимой с европейскими стандартами таможенной системы является одним из базовых условий интеграции в Единый рынок и получения полноправного членства в Союзе.

Всемирный банк в своих программах сотрудничества с Украиной прописал требования по улучшению фискального администрирования.

В частности, речь идет реформирование таможенной сферы – как одного из главных источников бюджетных поступлений и очагов коррупционных рисков.

Партнерские страны (США, государства G7) последовательно акцентируют на необходимости институциональных реформ.

В частности, условием продолжения их поддержки являются реальные шаги, направленные на повышение прозрачности, укрепление подотчетности и очищение ключевых органов власти, в частности таможенной службы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Свириденко анонсировала, что Кабинет министров назначит на должность избранного главу БЭБ Александра Цивинского. Однако это произойдет не раньше лишь после прохождения им полиграфа.

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