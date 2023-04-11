Кабмин разрешил военкоматам вручать повестки мужчинам независимо от места жительства: разъяснение

Кабинет министров Украины позволил военкоматам вручать повестки мужчинам независимо от их места проживания. Исключение составляют военнообязанные и резервисты Службы безопасности и Службы внешней разведки.

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Соответствующие изменения правительство внесло в постановление № 318 от 7 апреля. В частности, предусматривается, что военкоматы будут оповещать население о мобилизации и призывать на воинскую службу.

Территориальные центры комплектования (ТЦК) осуществляют мероприятия призыва:

– на воинскую службу по призыву офицерского состава;

– на воинскую службу по призыву резервистов в особый период, отнесенных к военному оперативному резерву;

– на воинскую службу по призыву во время мобилизации, на особый период независимо от места их пребывания на воинском учете.

Таким образом теперь не имеет значения, к какому из ТЦК приписан военнообязанный: выписать повестку имеет право любой военкомат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По закону, уполномоченные органы могут вручать повестки лично в любое время и в любом месте.

– Сразу после получения повестки военнообязанного не отправляют на передовую. Повестки, которые вручают на улицах, предусматривают уточнение данных.

– Министр обороны Алексей Резников рассказал, будет ли в Украине новая мобилизация. По его словам, план Генштаба ВСУ еще не выполнен до конца.

– Повестки могут вручить даже снятым с воинского учета. Как это происходит и подлежат ли такие мужчины мобилизации, читайте в материале по ссылке.