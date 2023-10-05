Кабмин назначил еще трех заместителей министра обороны Украины: подробности

Кабинет министров Украины назначил еще троих заместителей министра обороны. Один из них – бывший член команды Рустема Умерова в Фонде государственного имущества.

Решение было принято на заседании в четверг, 5 октября. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Так, заместителями главы Минобороны назначены:

– Иван Юрьевич Гаврилюк;

– Станислав Мечеславович Гайдер;

– Дмитрий Олегович Клименков.

Известно, что Гаврилюк ранее занимал должность начальника Главного управления логистики ВСУ, Гайдер был руководителем цифровой трансформации НАПК, а Клименков – первым заместителем Рустема Умерова, когда тот возглавлял Фонд государственного имущества.

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Напомним: 6 сентября депутаты Верховной Рады по представлению президента Владимира Зеленского назначили новым министром обороны Рустема Умерова. Он заменил на этом посту Алексея Резникова.

27 сентября Кабмин назначил первых трех заместителей министра обороны: Юрия Анатольевича Джигира, Наталью Фернандовну Калмыкову, Екатерину Леонидовну Черногоренко. Отмечалось, что они помогут Умерову в цифровизации министерства, финансах и социальном развитии.

В то же время тогда не назначили заместителей по тыловому обеспечению, вооружению и международным отношениям. Поэтому работа по ключевым направлениям оборонного ведомства была буквально заблокирована.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент заменил заменившего Резникова на Умерова в составе Ставки верховного главнокомандующего. Позже новый министр обороны очертил приоритеты в должности: аудит всех направлений и ориентир на отечественное производство оружия.

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