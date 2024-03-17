Известный украинский политик Геннадий Москаль умер после тяжелой болезни

Украинский политик Геннадий Москаль скончался после тяжелой болезни. Ему было 73 года.

Об этом 17 марта сообщил нардеп Николай Княжицкий. "После тяжелой болезни умер Геннадий Москаль. Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым", – написал он в Facebook.

Княжицкий отметил, что во время Евромайдана именно Геннадий Москаль предупреждал журналистов о планируемых нападениях на новый канал Майдана, а впоследствии обнародовал планы власти Виктора Януковича на уничтожение патриотических медиа.

Кем был Геннадий Москаль

Геннадий Геннадьевич Москаль – украинский политик и юрист, генерал-лейтенант милиции, бывший глава Закарпатской ОГА, кандидат юридических наук (2002), доцент (2005), депутат Верховной Рады VI и VII созывов.

В 2011-2013 входил в состав политической партии "Фронт Змін", однако после ее вливания в "Батьківщину" перешел в новую партию, получив место в политсовете "Батьківщини".

С декабря 2012 года – первый заместитель главы комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации с 5 марта 2015 года. С 15 июля 2015 по 11 июня 2019 – снова председатель Закарпатской ОГА.

Геннадий Москаль родился 11 декабря 1950 года в селе Задубровка Черновицкой области в семье служащих. Отец – татарин Геннадий Гайфулин, мать – Степания Москаль.

В 1970 году окончил Черновицкий техникум железнодорожного транспорта и начал работать в должности обозревателя вагонов отдела вагонного хозяйства Тернопольского отделения Львовской железной дороги.

В 1970–1972 годах проходил срочную службу в рядах советской армии. После демобилизации Геннадий Москаль учился во Львовской специальной средней школе милиции МВД СССР, а с 1975 года начал работу в органах внутренних дел.

Сделал молниеносную карьеру от инспектора до заместителя министра внутренних дел Украины и начальника криминальной милиции, генерал-лейтенанта милиции. В 1997-2000 годах был назначен начальником ГУ МВД Украины в АР Крым (Симферополь). Ушел в отставку при министре Юрии Луценко, одновременно получил должность председателя Луганской ОГА, которую занимал около полугода.

В 2006-2007 годах был постоянным представителем президента Украины в АР Крым. В 2007 прошел в Верховную Раду от блока "Наша Украина – Народная самооборона".

Как сообщал OBOZ.UA, в 2020 году Геннадий Москаль почувствовал себя плохо в прямом эфире, за ним приезжала скорая помощь. Позже он объяснил, что это произошло из-за приема фальсифицированных лекарств.

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