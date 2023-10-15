Путин – единственный, кто не позвонил Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью 1300 израильтян. Такой звонок является обязательным ритуалом для всех глав государств.

Разумеется, Путин не "выражает" и не "звонит". И дело не только в том, что "знает гиена, чье мясо съела". О нет.

Бесстыдство и лицемерие Путина безгранично и безразмерно. Старый антисемит вполне мог лицемерно тяжело вздохнуть в трубку "о еврейских младенцах". Нетаньяху бы определенно посопел в ответ и дело международного общения было бы сделано.

Но даже этого не вышло.

Путин позвонить по телефону не решился.

Дело в том, что познаний Нетаньяху в русском языке вполне достаточно, чтобы русского диктатора послать на х#й с его соболезнованиями.

Израиль уже знает, кто являлся главным интересантом, спонсором и вдохновителем войны.